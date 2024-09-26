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Yayın Tarihi: 26 Eylül 2024 10:49
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2024 10:55
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Kür Day 2024: Paslaşmak ve Paylaşmak Üzerine

Üç gün sürecek Kür Day 2024 : Paslaşmak ve Paylaşmak Üzerine’de Fransalı kadın futbolunun efsane isimlerinden biri olan Marinette Pichon’un mücadelesini anlatan "Marinette" filmi de izlenebilir.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde, renkli ve kolaj tarzı bir afiş yer alıyor. Afişin üst kısmında "Küründen United Sunar" başlığı dikkat çekiyor. Ortada büyük harflerle yazılmış "KÜR DAY" ifadesi bulunuyor, yanında bir futbol topu tutan bir kuş maskotu yer alıyor. Afişin üst kısmında 4, 5, 6 Ekim tarihlerine işaret eden bir kutu yer alıyor ve etkinlikler arasında "Futbol Turnuvası", "Film Gösterimi" ve "Sosyal Etkinlik" gibi aktiviteler listelenmiş. Görselde ayrıca çeşitli LGBTQ+ bayrakları (gökkuşağı ve trans bayrağı) yer almakta. Bunun yanında, alt tarafta "Maksat Spor Olsun" yazan bir pankartla futbol oynayan iki kişinin öpüşme anı yer alıyor. Ayrıca sol alt köşede başka bir futbolcu figürü ve sağ alt köşede klasik bir fotoğraf stiliyle yapılmış bir portre bulunuyor.

Küründen United'ın organize ettiği "Kür Day 2024 : Paslaşmak ve Paylaşmak Üzerine" isimli etkinlik, başka bir futbol mümkün diyen kuir ve kadınları bir araya getirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Kür Day : Paslaşmak ve Paylaşmak Üzerine, kuirler ve kadınlar ile başka bir futbolun mümkünlüğünü deneyimleme fırsatı sunmuştu. Bu yıl, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle daha da genişleyen programıyla futbolun yalnızca bir spor olmadığı, aynı zamanda dayanışma ve paylaşım alanı olduğunu bir kez daha vurguluyor.

Program detayı

Etkinlikler, 4-5-6 Ekim'de gerçekleşecek ve program şöyle:

Üç gün sürecek Kür Day 2024 : Paslaşmak ve Paylaşmak Üzerine’de Fransalı kadın futbolunun efsane isimlerinden biri olan Marinette Pichon’un mücadelesini anlatan "Marinette" filmi, futbolun her halini paylaşıp paslaşabileceğiniz atölyeler, dayanışma ruhunu pekiştiren oyunlar, sadece sahalarda değil tribünlerde de var olan eril dile karşı başka bir tribün mümkün demenin dövizlerini yazmak gibi etkinlikler yer alıyor.

Kür Day: Paslaşmak ve Paylaşmak Üzerine, futbolun kuirler ve kadınlar için özgürleşme ve dayanışma aracı olabileceğini bir kez daha göstererek, farklı seslerin ve deneyimlerin sahada yer bulduğu başka bir futbol kültürü yaratma yolculuğuna sizleri davet ediyor.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için: Küründen United sosyal medya hesabını takip edebilirsiniz.

Etkinlik kaydı için : KÜR DAY 2024 Etkinlik Formu üzerinden kayıt olabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kür Day Marinette Pichon LGBTİ+ aktivistler lgbti etkinlikleri
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