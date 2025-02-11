İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki belediyelere yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. ‘Kent uzlaşısı’ adı altında yürütülen soruşturma kapsamında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte toplam 10 kişi gözaltına alındı. CHP kanadından operasyonlara sert tepkiler geldi.

Bulut: Bir sandıklık iktidarları kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın yargıyı siyaset aracı olarak kullandığını belirtti. Bulut, şöyle dedi:

“Siyasallaşmış yargıyı sopa olarak kullanan iktidar, halkın belediyelerini itibarsızlaştırmak için ‘terör’ kılıfı altında siyasi kumpaslarına devam ediyor. İstanbul Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcılarımızın da bulunduğu belediye yöneticileri hakkında terör soruşturması başlatılmış. Halkın gözünden de gönlünden de düştükleri için siyasi kumpaslardan medet umuyorlar. Bir sandıklık iktidarları kaldı."

Başarır: Bu çürümüş düzeni değiştireceğiz!

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gözaltı kararını sert bir dille eleştirdi. Yapılan işlemleri "mesnetsiz" olarak nitelendiren Başarır, iktidarın gerçek gündemden kaçmaya çalıştığını söyledi. Başarır, şöyle dedi:

“Rezalet bir kararla güne uyandık! Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimize mesnetsiz bir soruşturma açılmıştır. Şafak operasyonlarıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanlar, bu ülkenin gerçek gündemini, yoksulluğu ve sefaleti örtbas edemez! Başsavcılığı Saray’ın İletişim Başkanlığı gibi kullananlar bilsin ki: Bu çürümüş düzeni değiştireceğiz! Korkmayacağız, sinmeyeceğiz!"

Günaydın: Mutlaka demokrasi ve hukuk kazanacak

Bir diğer tepki ise CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’dan geldi. Günaydın, operasyonun siyasi bir dizayn çabası olduğunu vurguladı ve yargının bağımsızlığına gölge düşürüldüğünü ifade etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bir operasyon sabahına daha uyandık. Öcalan’ı Meclis'e çağıran ve yerine kayyım atadıkları Ahmet Türk’le müzakere edenler, şimdi de Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile çeşitli belediye meclis üyeleri hakkında terör soruşturması başlatmış. Masumiyet karinesi yine hiçe sayılmıştır.

Demokratik hukuk devletinin işleyişine aykırı amaçlarınızı biliyoruz. Emniyet ve adliye koridorlarından siyaset dizayn edilemez. Bu millet baskılarla yıldırılamaz, mutlaka demokrasi ve hukuk kazanacak.”

İstanbul'da CHP'li belediyelere "Kent Uzlaşısı" soruşturması: 10 kişi gözaltında

(EMK)