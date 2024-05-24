Kültürhane’de Cumartesi Anneleri buluşması: Failler bulunsun

Mersin’de Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın Galatasaray Meydanı’ndaki direnişinin 1000’inci haftası vesilesiyle bir araya gelindi.

Kültürhane’de, sanatçı Adil Okay’ın katılımıyla gerçekleşen söyleşide 1000 haftadır yasak ve baskılara direnen kayıp yakınlarının hakikat arayışı ve bu mücadelenin sanata yansımaları üzerine konuşuldu.

Konuşmasında bir sanatçı için “Cumartesi Anneleri’nin yanındayız” demenin yetersiz olduğunu, onlar için üretmek gerektiğinin altını çizen Okay, “Ne kadar sessiz kalırsanız kalın; isterseniz sadece gül, bülbül ve aşk üzerine yazın. Dış dünyanın seslerine ne kadar kulaklarını kapatırsanız kapatın, bir gün o feryatlar sızar, yatak odanıza kadar gelir, uykularınıza girer. Dolayısıyla duyarlı bir sanatçı kayıplara sessiz kalamaz” diye konuştu.

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Mersin’de yaşayan kayıp yakınlarının da katıldığı söyleşide Hrant Dink’in deyimiyle “23,5 Nisan’da” gözaltına alınarak bir meçhule götürülen, bir mezar yerleri bile olmayan Ermeni Aydınlar, Filistin’de toplu mezarlar arasında kayıplarını arayanlar da anıldı.

2012 yılında Mersin’de sokak tiyatrosu olarak sahnelenen, sonrasında Emeğin Sanatı yayınlarınca kitaplaştırılan “Cumartesi Anneleri” adlı oyunu, dağıtıldı. Cumartesi Anneleri’ne ithafen yazılmış şiirler Adil Okay ve sanatçı Tülin Şahin tarafından seslendirildi.

(BG/EMK)