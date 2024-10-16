Kültür ve Turizm Bakanlığı moda sahnesi’nin destek talebini reddetti

moda sahnesi, her tiyatro sezonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dağıtılan “Özel Tiyatrolara Devlet Desteği”nden yine yararlanamadı.

Tiyatro topluluğunun Jean Genet'nin Hizmetçiler oyunu için temmuz ayında yaptığı başvuru, bakanlık tarafından reddedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 15 Ekim’de moda sahnesi’ne gönderdiği yanıtta şöyle dedi:

“Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik kapsamında 2024-2025 sanat sezonu için başvuru yaptığınız projeniz, adı geçen yönetmelik gereği oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmiştir. Değerlendirme Komisyonu, ilgili yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen değerlendirme ölçütleri ile bütçe olanaklarını da göz önünde bulundurarak yaptığı değerlendirmeler sonucunda projenize yardım yapılmamasına karar vermiştir. Bilgilerinizi rica ederiz.”

“Ayrımcılık suçu”

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararını sansür olarak değerlendiren moda sahnesi ise bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama özetle şöyle dedi:

“Bu kararla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, moda sahnesi’ni, eşit vatandaşlık hakları açısından mağdur etmiştir. İkinci kez, bakanlık ayrımcılık suçu işlemiş, moda sahnesi’nin kamusal bütçeden yararlanmasını engelleyerek haklarını gasp etmiştir. 2022 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı benzer bir karar ile moda sahnesi'ni hak mahrumiyetine uğratmıştı. O yıl moda sahnesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı mahkemeye vermiş ve mahkemeyi kazanmıştı. T.C. Ankara 17. İdare Mahkemesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kararını hukuka aykırı bulmuştu. (2022/1230 Karar No)

"moda sahnesi bu adaletsizliği tespit etmek için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararını mahkemeye taşıyacaktır, daha önceki gibi kazanacak taraf olduğumuzu da şimdiden biliyoruz. Ancak mahkemeyi kazanınca ne olacak? Hiç, hiçbir şey. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu kararının vardığı sonuç sanatı sansürlemektir. Bu sonucu çıkarmak için de mahkemeye gitmeye gerek yok. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı moda sahnesi’ni, Jean Genet'yi, Hizmetçiler oyununu sansürlemiştir. Bu kararı veren destek komisyonu ‘sansürcüler komisyonu’ olarak tarihe geçmiştir.

"Sonuç olarak bu sansüre boyun eğip, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın istediği türden tiyatro olmayacağız. Tiyatroları yaşatması gereken T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, onları baskı altına alıp öldürmek üzere hareket etmesine itiraz ediyoruz. Kendi gibi olmayana, kendi gibi düşünmeyene, kendi gibi sanat algısına sahip olmayana yapılmış bu baskıyı ve sansürü kabul etmiyoruz ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı ifşa ediyoruz.” (TY)