"Kültür sanatta erkek iktidarına son verilmeli"

Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi kadın+’lar kültür sanat alanındaki erkek egemen yapıya, cinsel şiddete ve cezasızlığa karşı bir açıklama yaptı. Açıklamada, sanatın tarih boyunca erkek iktidarının alanı olduğu vurgulanarak, kadınların üretimlerinin sistematik biçimde gölgede bırakıldığına dikkat çekildi.

Kadın+lar, resimden müziğe, edebiyattan sahne sanatlarına kadar her alanda yoğun emek verilmesine rağmen, karar mekanizmalarının hâlâ erkeklerin tekelinde olduğunu belirtti. Kadın sanatçıların hâlâ “kadın ressam, kadın yazar, kadın yönetmen” gibi alt kategorilerle anıldığını söyleyen inisiyatif, bu ayrımın eşitsiz güç ilişkilerini beslediğini ve erkek şiddetine alan açtığını vurguladı.

Açıklamada, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ürettiği cinsel şiddetin kültür sanat alanında sıradanlaştırılmaya çalışıldığı belirtildi. “Toplumsal ahlak faili değil, şiddete maruz bırakılan kadınları yargılıyor. Erkek adalet terazisi de kadın+ların susması için failleri cezasızlıkla ödüllendiriyor” denildi.

İnisiyatif, kadınların ve LGBTİ+ların son dönemde başvurduğu ifşa yöntemine de dikkat çekti:

“İfşa, bireysel bir şikâyet değil, politik bir çağrıdır. Hem bir görünür kılma eylemi, hem de hesap sorma pratiğidir. Erkekliğin kültür sanattaki korunaklı alanına karşı verilen mücadelenin dile gelmiş halidir.”

Mitolojik anlatılara da atıfta bulunan kadın+lar, toplumsal belleğin kadın figürü Mnemosyne ile temsil edildiğini hatırlatarak, “Biz kadınlar hatırlamayı seçiyoruz” dedi.

Son olarak şöyle seslenildi:

“İfşalarıyla kültür sanat alanının erkek egemen yapısını kamuoyunun önüne seren, ses çıkaran, itiraz eden kadınların ve LGBTİ+ların yanında, faillerin ve fail aklamakta sakınca görmeyenlerin karşısındayız.”

KADINLARIN GÜNDEMİ İfşa herkes için adaletin ilk adımıdır, korkmayınız!

Utancı iade etmek: İfşalar ve dayanışma

(EMK)