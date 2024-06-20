Kültür Sanat-Sen'deki işten çıkarmaya KESK'ten tepki

KESK’e bağlı Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat-Sen), 'tasarruf' gerekçesiyle bir işçiyi işten çıkarttı.

On üç yıldır Kültür Sanat-Sen Antalya Şubesi’nde çalışan DİSK/Sosyal-İş üyesi Fidan Dağ, 31 Mayıs’ta dokuz haftalık ihbar süresiyle ile işine son verileceğini gönderilen tebligattan öğrendi. Dağ’a gönderilen tebligattan bir saat sonra ise SGK mesajı ile işine son verildiği bildirildi.

Fidan Dağ’ın işten çıkartılmasını kabul etmediklerini belirten DİSK/Sosyal-İş, Kültür Sanat Sen’in tüm diyalog arayışlarını cevapsız bıraktığını bu nedenle de konuyu KESK Merkez Yürütme Kurulu, Kadın Platformu ve Merkez Kadın Sekreterliğine taşıdı. Sosyal-İş Sendikası, KESK’in tüm çabalarına rağmen Kültür Sanat Sen’in Fidan Dağ’ı işten çıkardığını aktardı.

"Sendikal hukukta suç niteliği taşımaktadır"

bianet’e konuşan olan KESK Antalya Şubeler Platfromu Sözcüsü ve Tüm Bel-Sen Antalya Başkanı İlhan Karakur, “Bir emek örgütünün, arkadaşımızı, tam da hükümetin tasarruf paketi adı altında işten atmaları meşrulaştırdığı bir dönemde işten çıkarmaya çalışması, sendikal hukuk ya da sendikal anlayışla açıklanamayacak bir suç niteliği taşımaktadır” dedi.

İlhan Karakur, Dağ’ın kanser tedavisi gördüğünü ekleyerek “Fidan Dağ'ı sendikaya maliyetinin çok yüksek olduğu iddiasıyla işten çıkartıyorlar. Bu iddia doğruları yansıtmamaktadır. Ankara Genel Merkez'de mevcut binalarını değiştirmek için ve yani bir bina almak için bu yola başvurduklarını söylüyorlar. Bir binayı değiştirmek için bir kadının hayatıyla, sağlığıyla oynamakta sendikal hukukta suç niteliği taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

"Hükümete karşı aldığımız tavır neyse aynı tavrı alacağız"

KESK Antalya Platformuna bağlı sendikalarında bu durumu reddettiklerini ve şiddetle kınadıklarını aktaran Karakur şunları kaydetti:

“Talebimiz bir an önce işçiye, bir patron ya da hükümet gibi değil emek örgütüne yakışır şekilde davranılması. Onun sağlığını, geleceğini düşünerek yeniden işe iade edilmesi talebimizi yineliyoruz. Eğer bunlara cevap vermezlerse, bize bağlı bir sendikada olsalar o sendikaya hükümete karşı aldığımız tavır neyse aynı tavrı alacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

"Şubemizin personel çalıştırmasına gerek yok"

Telefonla ulaştığımız Kültür Sanat Sen Genel Merkezi yetkilileri ise konuşa ilişkin şunları söyledi:

“Arkadaşımızın hizmet alımına ihtiyacımız yok. Şubemizin personel çalıştırmasına gerek yok. Üyesi olduğu sendika 'Emekçiden tasarruf olmaz' diye bir sözü var ama o gerçeği yansıtmıyor. Tasarruf olsun diye insanlar işinden çıkartılmıyor. Çalışmış olduğu şubenin personel istihdamına ihtiyacı olmadığı için çıkartılıyor. Kaldı ki bu süreçlerin hepsi sendikasıyla beraber yürütülmüş Mart ayından beri devam eden bir süreç. Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklı gerçekleştirilmesi gereken işyeri kurulu dört üyeden oluşan ikisi üyesi olduğu sendikadan, ikisi de bizden oluşan bir kurul toplanıp alınan bir karar. Bu karar sonucunda personelin bütün özlük ve mali haklarının hepsi hukuki olarak tarafına ödenmiş ve iş akdi sonlandırılmıştır”

"Kültür Sanat Sen gerçekleri çarpıtıyor"

Karakur, Kültür Sanat Sen’in açıklamasına ise şöyle cevap verdi:

“Bu ağız, bu gerekçe bile patron gerekçesine benziyor. Bu insanı siz 12 sene çalıştırıyorsunuz, ihtiyaç var mı yok mu diye sormuyorsunuz, ama son ayda 'büromuz yok, ihtiyacımız yok' diyorsunuz bu ne kadar samimi? Antalya Kültür Sanat Sen velev ki sendikanın gelirlerini, üye sayısıyla orantılarsanız bu kafa kafaya geldi ama Kültür Sanat Sen sadece Antalya'dan ibaret değil. Türkiye çapında 5 bine yakın üyeleri var. Fidan Dağ'ın işine son vermekle bu sendika eğer muradına erecekse o muratta nasıl bir murat olacak anlamakta zorluk çekiyoruz. Kültür Sanat Sen, adeta hükümet gibi, TUİK rakamları gibi gerçekleri çarpıtıyorlar. Gerçekler böyle değil. Büroları da var yerleri de var. O sendikanın, etkinlikleri gerçekleştirirken arkalarındaki gerçek kahramanlar büro çalışanlarıdır.”

(AD)