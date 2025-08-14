Kültür sanat gençler için lüks oldu: Ücretsiz bilet kuyrukları uzuyor

İstanbul'un pek çok etkinlik merkezinin önünde oluşan uzun kuyruklar, ilk bakışta gençlerin yoğun ilgisi olduğu yönünde izlenim yaratabilir. Ancak gerçek böyle değil.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Festival Park Yenikapı Etkinlik Alanı yaz dönemiyle birlikte çok fazla konser ve tiyatro etkinliklerine sahne oluyor. Bu salonların önünde gençlerin oluşturduğu uzun kuyruklar, katılımcıların dikkatini çekiyor.

Kuyrukların nedeni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ ve kültür sanat sektörü işbirliğiyle hayata geçirilen "koltuk senin" uygulamasının 24 yaş altı gençlere sunduğu ücretsiz bilet imkanı.

Konsere gitmek lüks oldu

Artan enflasyon nedeniyle en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan gençler için kültür sanat etkinliklerine katılabilmek artık lüks hale geldi.

TÜRK-İŞ'in Temmuz 2025 verilerine göre, 15-19 yaş arası bir çocuğun aylık gıda harcaması 7 bin 756 lirayı aştı.

Gençler bilet alamıyor

Öğrenciler, her okul sezonunu yurt kriziyle açıyor. 6, 8, 10 hatta bazen 12’yi bile bulan yurt odalarında çoğu zaman çalışma masası bile bulunmuyor. Kira fiyatlarındaki artış nedeniyle eve çıkma imkanı olmayan gençler için bu yurtlara bile yerleşmek çoğu zaman mümkün değil. Barınma, ulaşım, gıda ve eğitim giderlerini karşılayamayan gençler, sosyal aktivitelere katılmakta da zorlanıyor.

2025 yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi miktarları: Ön lisans ve lisans öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL

Doktora öğrencileri: 9.000 TL

Ağustos ve eylül aylarında gerçekleşecek olan konser ve tiyatro bilet fiyatı:

Etkinliklere erişim imkanı artmalı

bianet'e konuşan bir üniversite öğrencisi, bugüne kadar hiç konsere gitmediğini söylüyor. Aktardığına göre ilk kez "koltuk senin" uygulamasının sunduğu ücretsiz bilet imkanı ile konser ve tiyatro izleme imkanı buldu. Bu güne kadar sık sık konsere gidemeyen bir başka öğrenci ise yine bu uygulama sayesinde kültür sanat etkinliklerine dahil olabildiğini belirtiyor.

Ekonomik krizle birlikte sosyal aktivitelerin lüks hale gelmesine gençler tepkili. "Koltuk senin" uygulaması bu ihtiyacı karşılamada kısmen yardımcı olsa da tek başına yeterli değil. Öğrencilerin benzeri uygulamaların artması yönünde talepleri var.

Kültür harcamaları azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) resmi verilerine göre, harcama türlerine göre hane halkı tüketim harcamasının dağılımının 2023-2024 karşılaşmasına bakıldığında eğlence, spor ve kültürle ilgili tüketim harcamaları bu iki senede de sigorta ve finansal hizmetler ve eğitim hizmetlerinden sonra en alt sıralarda yer alıyor.

Türkiye’de en düşük gelir grubu ve en yüksek gelir grubunun tüketim harcamalarının türlerine göre dağılım yüzdesine bakıldığında eğlence, spor ve kültür harcamalarına ayrılan payın düşük gelir gruplarında 0.8-0.9’lardayken yüksek gelir gruplarında bunun iki katından daha fazla (2.5-2-9) olduğu görülüyor.

Aynı zamanda bir yıl içerisinde en düşük gelir grubunun eğlence, spor ve kültür harcamaları yüzde 12,5 oranında artarken, en yüksek gelir grubunda bu oran yüzde 16 olmuştur. Bu da eğlence, spor ve kültür harcamalarının farklı gelir gruplarına göre değiştiğini gösteriyor.

Uygulmadan nasıl yararlanılır? Koltuk senin standı etkinlik saatinden 1 saat önce açılır.

Girişte bulunan 'koltuk senin' bilgilendirici totemi üzerinde yer alan QR kod ile Radar Türkiye uygulaması indirilir.

Bekleyen katılımcılar kendi oluşturdukları sıraya göre işleme alınır.

Etkinlik başladıktan sonra boş koltuk olması durumunda alınan sıra numarasına göre 24 yaş ve altı gençler içeri alınır ve görevliler tarafından uygun koltuklara yönlendirilir.

Koltuk Senin uygulamasından yararlanmak için Radar Türkiye uygulaması indirilmiş olmalıdır.

Koltuk Senin uygulamasından 1 kişi 1 ayda 3 kez yararlanabilir.

