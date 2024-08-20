Kültür-sanat emekçilerinden Sabancı Topluluğu’na çağrı

Kültür-sanat emekçileri ve sanatseverler, işten çıkarılan ve düşük ücretlerle çalıştırılan CarrefourSA Depo işçilerinin haklarının tanınması için Sabancı Topluluğu’na çağrı yaptı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki CarrefourSA deposunda çalışan Depo, Liman, Tersane ve Deniz işçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi altı işçi, iş koşullarında iyileştirme ve zam talebinde bulunmalarının ardından 10 Ağustos’ta işten çıkarıldı. İşçilerin tamamına yakını aynı gün, hem altı işçinin işine son verilmesini protesto etmek hem de iş koşullarının iyileştirilmesi ve zam talebiyle toplu olarak iş bıraktı.



Depo işçileri, işten atılan arkadaşlarının işe geri alınması ve promosyonların ödenmesi talebiyle 12 Ağustos’tan bu yana iş bırakma eylemlerini sürdürüyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan ve kampanyaya dönüştürülmeye çalışılan çağrı şöyle:

“Sabancı Topluluğu’na:

“Biz sanat ve kültür sektörü çalışanları, sanat emekçileri, sanatçılar, sanatseverler, sinemacılar, müzisyenler, akademisyenler, #SabancıİşçiyeHakkınıVer sloganıyla haklarını talep eden CarrefourSA Depo işçilerinin yanındayız.

“Sabancı ailesi, Sabancı Vakfı aracılığı ile birçok kültür sanat etkinliğine destek olmakta. Bunların arasında en bilinenleri: Sakıp Sabancı Müzesi, Akbank Sanat, Sabancı Üniversitesi üzerinden Kasa Galeri, Mardin Bienali, Akbank Kısa Film Yarışması, Adana Tiyatro Festivali, Uluslararası Ankara Müzik Festivali... Vakıf, kültür sanat alanındaki bu etkinliğinin yanında kadınlara, çocuklara ve çevre bilincine yönelik birçok ‘sosyal sorumluluk projesi’ de yürütüyor.

Türkiye hak mücadeleleri haritası

“Sabancı Topluluğu'na sosyal ve kültürel alanda yürüttüğü bu projelerde tekrar tekrar vurguladıkları özgürlük, demokrasi ve insan hakları yanlısı söylemin bağlayıcı olduğunu hatırlatmak isteriz. Öncelikli ‘sosyal sorumluluğunuz’ sosyal ve kültürel alanda hayırsever olmanızın maddi kaynaklarını sağlayan işçi ve çalışanlarınızın haklarını tanımak ve vermektir. Sabancı Topluluğu'nu CarrefourSA Depo işçilerinin zam talebini karşılamaya ve DGD-SEN'de yasal örgütlenme haklarını tanımaya çağırıyoruz.” (TY)





