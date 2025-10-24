ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2025 11:36
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2025 15:30
3 dk Okuma

Kültür-sanat emekçilerinden Argonotlar için çağrı

Bir grup yazar, sanatçı ve kültür-sanat çalışanı, Argonotlar’dan toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetsizlik politikalarını güçlendirerek yayın hayatına devam etmesini istedi.

Kültür-sanat dünyasından çok sayıda yazar, sanatçı, küratör ve kültür-sanat çalışanı; güncel sanat başta olmak üzere sanatsal tartışmaları ele alan çevrimiçi platform Argonotlar’a destek çağrısında bulundu.

Açıklamada, Argonotlar’ın Kurucu Yayın Yönetmeni’ne yönelik ifşaların ardından yayın hayatına ara verme kararının üzüntüyle karşılandığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, platformun ifşa sürecini feminist yöntemlerle yöneteceğine olan inancın tam olduğu belirtilirken, mevcut politik ve ekonomik koşulların kültür kurumları ile bağımsız medyanın kırılganlığını artırdığına dikkat çekildi.

Argonotlar’ın toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetsizlik politikalarını güçlendirerek yayın hayatına devam etmesinin elzem olduğunun vurgulandığı açıklama şöyle:

Kültür-sanat kamuoyuna,

Biz Argonotlar ile yolu kesişmiş, Argonotlar’a katkı koyan ve en önemlisi de Argonotlar okuru olan bir grup yazar, sanatçı, küratör ve kültür-sanat çalışanı olarak bir çağrıda bulunuyoruz.

Feminist bir yöntem ve kolektif bir eylem olan ifşanın kültür-sanat dünyasına yansımalarını ilk günden beri büyük bir dikkatle takip ediyoruz ve destekliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendiği; tacizin, baskının ve sansürün olmadığı; kurumların adil ve hakkaniyetli bir şekilde politikalarını belirlediği bir sanat dünyasına dair inancımız ve mücadelemiz sürüyor.

Argonotlar’ın, Kurucu Yayın Yönetmeni’ne yönelik ifşanın ardından yayın hayatına ara verme kararı bizi derinden üzmüştür. Argonotlar’ın açıklamasında belirttiği gibi bu süreci feminist yöntemlerle yöneteceğine dair inancımız tam. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz politik ve ekonomik şartlarda kültür kurumlarının ve bağımsız medyanın kırılganlığının da arttığının farkındayız.

Kurulduğu günden bu yana kuir feminist sanata alan açmak için çabalayan, bağımsız inisiyatiflerin ve İstanbul dışındaki sanat ekosisteminin görünürlüğünü için çalışan, kadın ve LGBTİ+ yazarları ve sanatçıları her zaman önceliklendiren, yeni yazar yetiştirme konusunda elindeki kısıtlı olanakları seferber eden Argonotlar’ın yayın hayatına ara vermesi sanat dünyası için büyük bir kayıptır.

Argonotlar'ın yayın hayatıyla ilgili olarak ekibin kararlarına saygı duyuyoruz. Ancak bununla  birlikte Argonotlar’ın yayın hayatına toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetsizlik politikalarını güçlendirerek devam etmesinin elzem olduğunu da görüyoruz. Bağımsız bir güncel sanat yayını olarak Argonotlar’ın çalışmalarına devam etmesi için kültür-sanat kamuoyunun da elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da gerek çeşitli şeffaf tartışma alanları yaratarak, gerek kamuoyu oluşturarak, gerek maddi olanaklarımızla destek vermeye açık olduğumuzu duyurmak isteriz.

Dayanışmayla.

Destekçiler

Abdullah Ezik, Alâra Kuset, Amira Akbıyıkoğlu Arzık, Aynur Gürlemez Arı, Benal Dikmen, Berrak Genç, Bihter Sabanoğlu, Canan Cürgen, Deniz Özgültekin, Desen Halıçınarlı, Duygu Demir, Ecem Arslanay, Ekin Saçlıoğlu, Elif Dastarlı, Emre Erbirer, Erdem Gürsu, Esra Oskay, Evrim Altuğ, Ezgi Cemre Er, F. Derya Tunç, Fatih Özgüven, Farah Aksoy, Ferhat Özgür, Fisun Yalçınkaya, Fulya Çetin, Gizem Gedik, Gonca Sezer, Gökhan Canıtez, Gönül Abıyeva, Gözde Mulla, Hale Albayrak, Huo Rf, İhsan Oturmak, İlker Cihan Biner, Kaan Kemal Öner, Kıymet Daştan, M. Gökberk Tektek, Melek Gençer Vardar, Merve Dündar, Merve Elveren, Naz Kocadere, Nazan Azeri, Nergis Abıyeva, Okyanus Çağrı Camcı, Refik Akyüz, Rumeysa Kiger, Saliha Yavuz, Seda Akman, Serdar Darendeliler, Sırma Zaimoğlu, Şafak Şule Kemancı, Tuğçe Kaprol, Uğur Kocager, Uğur Ugan, Uğur Yüksel, Uras Kızıl, Vasıf Kortun, Yekateryna Grygorenko, Zübeyde Seçen, Züleyha Altıntaş.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Argonotlar metoo taciz kültür-sanat camiası ifşaları
