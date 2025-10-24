Kültür-sanat emekçilerinden Argonotlar için çağrı

Kültür-sanat dünyasından çok sayıda yazar, sanatçı, küratör ve kültür-sanat çalışanı; güncel sanat başta olmak üzere sanatsal tartışmaları ele alan çevrimiçi platform Argonotlar’a destek çağrısında bulundu.

Açıklamada, Argonotlar’ın Kurucu Yayın Yönetmeni’ne yönelik ifşaların ardından yayın hayatına ara verme kararının üzüntüyle karşılandığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, platformun ifşa sürecini feminist yöntemlerle yöneteceğine olan inancın tam olduğu belirtilirken, mevcut politik ve ekonomik koşulların kültür kurumları ile bağımsız medyanın kırılganlığını artırdığına dikkat çekildi.

Argonotlar’ın toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetsizlik politikalarını güçlendirerek yayın hayatına devam etmesinin elzem olduğunun vurgulandığı açıklama şöyle:

Kültür-sanat kamuoyuna,

Biz Argonotlar ile yolu kesişmiş, Argonotlar’a katkı koyan ve en önemlisi de Argonotlar okuru olan bir grup yazar, sanatçı, küratör ve kültür-sanat çalışanı olarak bir çağrıda bulunuyoruz.

Feminist bir yöntem ve kolektif bir eylem olan ifşanın kültür-sanat dünyasına yansımalarını ilk günden beri büyük bir dikkatle takip ediyoruz ve destekliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendiği; tacizin, baskının ve sansürün olmadığı; kurumların adil ve hakkaniyetli bir şekilde politikalarını belirlediği bir sanat dünyasına dair inancımız ve mücadelemiz sürüyor.

Argonotlar’ın, Kurucu Yayın Yönetmeni’ne yönelik ifşanın ardından yayın hayatına ara verme kararı bizi derinden üzmüştür. Argonotlar’ın açıklamasında belirttiği gibi bu süreci feminist yöntemlerle yöneteceğine dair inancımız tam. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz politik ve ekonomik şartlarda kültür kurumlarının ve bağımsız medyanın kırılganlığının da arttığının farkındayız.

Kurulduğu günden bu yana kuir feminist sanata alan açmak için çabalayan, bağımsız inisiyatiflerin ve İstanbul dışındaki sanat ekosisteminin görünürlüğünü için çalışan, kadın ve LGBTİ+ yazarları ve sanatçıları her zaman önceliklendiren, yeni yazar yetiştirme konusunda elindeki kısıtlı olanakları seferber eden Argonotlar’ın yayın hayatına ara vermesi sanat dünyası için büyük bir kayıptır.

Argonotlar'ın yayın hayatıyla ilgili olarak ekibin kararlarına saygı duyuyoruz. Ancak bununla birlikte Argonotlar’ın yayın hayatına toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetsizlik politikalarını güçlendirerek devam etmesinin elzem olduğunu da görüyoruz. Bağımsız bir güncel sanat yayını olarak Argonotlar’ın çalışmalarına devam etmesi için kültür-sanat kamuoyunun da elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da gerek çeşitli şeffaf tartışma alanları yaratarak, gerek kamuoyu oluşturarak, gerek maddi olanaklarımızla destek vermeye açık olduğumuzu duyurmak isteriz.

Dayanışmayla.