“Kültür, insanın ilerlemesi için temel bir ihtiyaç”

Prens Claus Vakfı Direktörü Marcus Tebogo Desando, İstanbul ziyaretinde önceki yıllarda Prens Claus Ödülü'nü kazananlarla bir araya geldi.

Desando, Hollanda Sarayı’nda ödülün çeşitli yıllardaki kazananları Açık Radyo’dan İlksen Mavituna, performans sanatçısı, şair ve aktivist Ceytengri, drag sanatçısı Babykilla, fotoğrafçı, yönetmen ve küratör Ömer Tevlik Erten, fotoğraf ve hareketli görüntü sanatçısı Zilan Imsik, görsel sanatçı Larissa Araz ile görüştü.

Prens Claus Vakfı, kurulduğu 1996 yılından bu yana, özellikle Afrika, Asya, Latin Amerika, Karayipler ve Doğu Avrupa'da, baskıya maruz kalan kültür ve sanat faaliyetlerini destekliyor.

Tohum Ödülleri: Sanatçıların yaratıcılığına destek

Marcus Tebogo Desando, ziyaretinde, Prince Claus Vakfı’nın prensip ve yaklaşımlarına dair soruları da yanıtladı:

“Daha eşitlikçi, barışçıl, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla, sanatın ve kültürün baskı altında tutulduğu yerlerdeki sanatçılara destek oluyoruz. Çünkü kültür insanın ilerlemesi için temel bir ihtiyaçtır.”

Türkiye’deki sanatçılara desteklemede de kararlı olduklarını söyleyen Desando “Depremden sonra kültürel yaşamın yeniden inşası zaman ve çaba gerektirecek ve kültür, umut veren, normalliğin yeniden inşasına yardımcı olan ve toplumu güçlendiren bir güç olarak bu tür çabalar için hayati öneme sahip” dedi.

Prince Claus Tohum Ödülleri’ne dair de şu bilgiyi verdi:

“Bu ödülle, yerel sosyal ve politik meselelerle ilgilenen sanatçıların kariyer gelişimine, yaratıcılığına ve deneyimlerine ilk desteği sağlıyoruz. Mentorluk ve Etki Ödülleri ile birlikte amacımız, sanatçıların, kültürün dönüştürücü gücünü ortaya koyabileceği ve olumlu değişime yol açabileceği bir dünyaya katkıda bulunmak.

Tohum Ödülleri, Afrika, Asya, Latin Amerika, Karayipler ve Doğu Avrupa'daki sanatçılar için yılda bir kez veriliyor. Başvurular Prince Claus Vakfı tarafından uygunluk açısından inceleniyor ve danışmanlar tarafından değerlendiriliyor. Kazananlar, sonbahar aylarında açıklanıyor.”

Marcus Tebogo Desando hakkında Prens Claus Vakfı’nın yöneticisi. Johannesburg Sanat ve Kültür Vakfı'nın yöneticisiydi. Bundan önce de Johannesburg'daki Gauteng Operası'nın (eski adıyla Black Tie Ensemble) yöneticiliğini yaptı. Ülkesi Güney Afrika'da da bu konuda çalışmalar yürüttü, yüksek lisansını tamamladığı Da Vinci Enstitüsü’nde doktora yapıyor. Güney Afrika'da ve ayrıca Real Useful Artists ve New York Harlem Productions gibi uluslararası şirketlerde çok sayıda operayı yönetmiş, profesyonel bir şarkıcı ve sahne yönetmeni. Çeşitli üniversitelerde sahne sanatı üzerine dersler verdi, opera prodüksiyonları yönetti. Genç Güney Afrikalı sanatçıların ve gelecek vaat eden sanat yöneticilerinin eğitimlerini destekliyor.

(AS)