Kulp'ta bir mahalle ve üç mezraya girişler yasaklandı

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesine bağlı kırsal Yaylak Mahallesi ile Simetok, Gühermi ve Nedrehuş mezraları arasında kalan Şinak Tepe Doğusu Bölgesi'ni "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan etti.

Valiliğin açıklamasında kararın 29 Eylül'den 30 Eylül saat 00.00'a kadar 1 gün süreyle geçerli olduğu duyuruldu.

Açıklama özetle şöyle:

”Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır.”

(EMK)