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Yayın Tarihi: 29 Eylül 2024 17:05
 ~ Son Güncelleme: 29 Eylül 2024 17:08
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Kulp'ta bir mahalle ve üç mezraya girişler yasaklandı

Diyarbakır Valiliğinin açıklamasında kararın 29 Eylül'den 30 Eylül saat 00.00'a kadar 1 gün süreyle geçerli olduğu duyuruldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir yol kontrol noktasında dur işareti ön planda yer alıyor. İşaretin üzerinde büyük harflerle "DUR" yazıyor ve bu işaret oldukça yıpranmış görünüyor. Arka planda, askeri üniforma giymiş iki asker kontrol noktasında nöbet tutuyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesine bağlı kırsal Yaylak Mahallesi ile Simetok, Gühermi ve Nedrehuş mezraları arasında kalan Şinak Tepe Doğusu Bölgesi'ni "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan etti.

Valiliğin açıklamasında kararın 29 Eylül'den 30 Eylül saat 00.00'a kadar 1 gün süreyle geçerli olduğu duyuruldu.

Açıklama özetle şöyle:

”Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
yaşam Kulp Diyarbakır askeri bölge yasağı
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/haber/hakkari-de-dort-askeri-bolgeye-es-zamanli-saldiri-177107
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