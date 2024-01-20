Kulp Kaymakamı, imamı darp etti: Terörist misin sen?

Geçtiğimiz yıl Antep Vali Yardımcılığı’ndan Diyarbakır Kulp Kaymakamlığı’na kayyım olarak atanan Burak Akeller, cuma namazını kılmak için gittiği Bahçelievler Camisi'nde hutbe okuma tarzını beğenmediği iddiasıyla imam M.K'yi, "Sen terörist misin?" diyerek mikrofonla darp etti.

MA'nın haberine göre; darp raporu alan imam M.K., Kaymakam Akeller hakkında şikayetçi oldu. Şikayeti öğrenen Akeller'in korumalarını göndererek imamı darp ettiği mikrofonu aldırdığı, şikayete engel olmaya çalıştığı öne sürüldü.

Diyarbakır Valiliği de konuya dair açıklama yaptı. Açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve İlçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin; Adli ve idari tahkikat başlatılmıştır” denildi.

Diyarbakır Barosu da yaşanan olaya tepki göstererek darp edilen imam ile irtibat halinde olduklarını belirtti. Barodan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulp ilçemizde bugün cuma namazı hutbesinden sonra Kulp Kaymakamı’nın korumalarıyla beraber görevli imamı darp ettiği ve imama hakaretlerde bulundukları haberleri kamuoyuna yansımıştır.

Diyarbakır Barosu olarak, kamu gücünden kaynaklı nüfuzun kötüye kullanımı örneği olan bu hadiseyi kınadığımızı, darp edilen İmamızla iletişim halinde olduğumuzu ve hukuki süreci büyük bir titizle takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

(RT)