KuirFest “nadas”a geçti: Yeniden yapılanma süreci başladı

Türkiye’de kuir sinema ve LGBTİ+ kültür-sanat alanında 14 yıldır faaliyet yürüten Pembe Hayat KuirFest, Ocak 2026’da Ankara’da düzenlenen 14. festivalin ardından edisyon üretimine belirsiz süreli ara verdi.

Festival ekibi, kararın faaliyetleri sonlandırmak anlamına gelmediğini; kurumsal yapıyı güçlendirmek, olası baskı ve kapatma girişimlerine karşı dayanıklılığı artırmak ve KuirFest’in 14 yıllık birikimini geleceğe taşımak amacıyla bir yeniden yapılanma dönemine girildiğini belirtti.

Katılım arttı, baskılar sona ermedi

KuirFest’in verdiği bilgiye göre, önceki yıllarda yüzde 5-7 arasında seyreden katılım artışı 2026 festivalinde yüzde 30’un üzerine çıktı. Festival ayrıca yedi yılın ardından Ankara’da herhangi bir yasak kararıyla karşılaşmadan gerçekleştirildi.

Ancak festival ekibi, ne artan katılımı ne de etkinliklerin yasaklanmadan yapılmasını mevcut politik koşullarda bir “kazanım” olarak değerlendirdi.

Açıklamada LGBTİ+’lara yönelik söylem ve politikaların, muhalif kesimlere yönelik baskıların ve kültür-sanat alanını etkileyen idari müdahalelerin sürdüğü belirtildi. “Müstehcenlik” suçlamalarının da LGBTİ+ kültür-sanat üretimi açısından yeni bir kriminalizasyon tehdidi yarattığı ifade edildi. Genç LGBTİ+ Derneği ve 17 Mayıs Derneği hakkında açılan davalar bu tablonun örnekleri arasında gösterildi.

DEMOS: Barış süreci kadınların ve LGBTİ+’ların taleplerini içermeli

Ekonomik kriz ve artan çalışma yükü

Festivalin ara kararında ekonomik koşullar da etkili oldu.

KuirFest, daralan hak temelli fonlar, yükselen maliyetler ve sınırlı insan kaynağı nedeniyle festival üretiminin sürdürülebilirliğinin giderek zorlaştığını belirtti.

2026 edisyonunun 16 farklı alanda çalışan 52 kişinin dayanışmasıyla gerçekleştirildiğini aktaran festival, profesyonel desteğin azaltılmak zorunda kaldığını ve çalışma yükünün ekip ile gönüllüler açısından insani ve etik sınırları zorladığını kaydetti.

KuirFest, edisyonlara ara verme kararını şu sözlerle duyurdu:

“Kendi ritmimizle, kendi zamanımızda yeniden buluşacağız. Nadas başladı.”

Nadas 2026 ile 40 kişilik yeni ekip

Festivalin yeniden yapılanma döneminin ilk somut adımı ise Avrupa Birliği kültür-sanat programı CultureCIVIC desteğiyle hazırlanan “KuirFest Kökleniyor: Nadas 2026 Mentorluk Programı” oldu.

Program, kadınların ve LGBTİ+’ların kültür-sanat alanındaki varlığını güçlendirmeyi, dayanışma ağlarını büyütmeyi ve KuirFest’in ilerleyen dönemdeki çalışmalarına katkı sunacak gönüllülerin kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Nadas 2026 kapsamında toplam 40 kişi dört farklı çalışma alanına kabul edilecek:

Kürasyon ve programlama

Altyazı ve çeviri

Sahne ve prodüksiyon yönetimi

Ağ kurma ve iletişim

Katılımcılar alanında uzman mentor ve danışmanlarla çevrimiçi eğitimlere ve birebir çalışma süreçlerine katılacak. Program kapsamında ayrıca Ankara’da düzenlenecek “14,5: Kolektif Film Günleri” sırasında saha deneyimi kazanabilecek.

Başvurular 28 Eylül’e kadar

KuirFest, “nadas” dönemini yeni katılımcılar, gönüllüler ve uzmanlarla birlikte kurumsal olarak yeniden yapılanmak için bir fırsat olarak tanımlıyor.

Nadas 2026 Mentorluk Programı’na başvurular 28 Eylül 2026’ya kadar devam edecek. Başvuru ayrıntıları ve forma KuirFest’in resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

(NÖ)