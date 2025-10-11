KuirFest Antakya sona erdi

KuirFest Antakya, üç gün süren dopdolu programının ardından, KuirFest tarihinin ilk açık hava film gösterimiyle sona erdi.

Festival, Kadın İnsan Hakları Derneği (KİH), Kaos GL, Guerilla ve CultureCivic desteğiyle gerçekleşti. Afiş tasarımı Katrin Dirim ve Birol Koyuncu tarafından hazırlanırken, tematik logo ve kolaj çalışması Ekin Keser’e, kürasyon ise Erkan Affan ve Koray Özbal’a ait.

Alper Aheste kolaylaştırıcılığındaki dans atölyesiyle açılan festivalde, katılımcılar Manisfest’in “Zamansızdık” parçası eşliğinde birlikte koreografi çalışarak güvenli bir hareket alanı deneyimledi. Cansu Dayan ve Nesime Karateke yürütücülüğünde “Sanat Yoksulluğu ve Yoksunluğu: Hatay, Sanatsal Özgürlük, Eşitlik ve Erişilebilirlik” başlıklı oturumda ise deprem sonrası sanata erişim, eşitlik ve dışlanma başlıkları Antakya özelinde tartışıldı.

Eylem Esen Arabacı'nın haberine göre, Çiğdem Erdöl ile “Hikâyemizi Yeniden Yazmak” atölyesinde katılımcılar yazı ve sahne pratiğini birleştirerek kendi anlatılarını güçlendirdi.

Eşzamanlı olarak Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nin Cinsel Sağlık Atölyesi; ergenlik deneyimlerinden beden çeşitliliğine, üreme sağlığından regl ve menopoza uzanan içerikleriyle kapsamlı bir paylaşım alanı sundu.

LubunChef! atölyesi ise Antakya’nın çok katmanlı mutfak kültürünü kuir bir perspektifle yorumlayarak vegan yemekleri kolektif üretime dönüştürdü. Hep birlikte üretilen yemeklerle birlikte Yeryüzü Sofrası kuruldu; mahallelinin de katıldığı ortak sofrada üretim ve paylaşım bir araya geldi. Gece, Bu Kalabalığı Hatırla: İstanbul Sözleşmesi gösterimiyle tamamlandı.

Festivalde, Lübnan ve Belçika arasında geçen bir anne-oğul hikâyesini anlatan Mea Culpa filmi izlendi. Göç, kimlik ve aidiyet üzerine düşündüren film, Türkiye prömiyerini Antakya’da yaptı. Açık havada gerçekleştirilen bu gösterim, aynı zamanda KuirFest tarihinin ilk açık hava film gösterimi oldu.

Tuğçe Tezer rehberliğinde “Antakya Yürünebilir Tarih Turu” ile deprem sonrası hızla değişen kentin hafızası sokakta takip edildi.

Festival katılımcıları yürüyüşten sonra, Antakya toplumlarının emeği olan narenciye ve zeytin ağaçlarının yok edilmesine karşı düzenlenen Kurtderesi Mitingine katılarak, çevre mücadelesinde de lubunya dayanışmasını büyüttü.

Festival, Avrupa Birliği kültür-sanat programı CultureCivic desteğiyle hazırlanan, kuir hafızayı tanıklıklar aracılığıyla bugüne taşıyan KuirFest’in Sözlü Tarihi: Bellekvari gösterimiyle sona erdi.

Üç gün boyunca dans, yazı, mutfak, sokak ve sinema aracılığıyla kurulan bu kuir alan; Antakya’nın çok katmanlı kültürünü, LGBTİ+ görünürlüğünü ve toplumsal dayanışmayı bir araya getirdi. Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere toplam 110 kişi katıldı.

