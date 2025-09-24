KuirFest Antakya için başvurular başladı

13. yılında yolculuğunu farklı kentlerde sürdüren Pembe Hayat KuirFest, bu kez Antakya’da LGBTİ+’larla buluşuyor.

Festival, Guerilla Foundation ve CultureCivic desteğiyle, Hatay Deprem Dayanışması, Nehna ve Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği işbirliğiyle düzenlenecek.

Kürasyonunu Koray Özbal ve Erkan Affan’ın üstlendiği KuirFest Antakya’da film gösterimlerinin yanı sıra festivalde pek çok atölye ve etkinlik de yer alıyor. Festival afişi Katrin Dirim ve Birol Boyuncu’nun imzasını taşırken, Antakya dönemine özel tematik logo kolajı Ekin Keser tarafından hazırlandı.

Festival programı kapsamında Sanatta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rapor Sunumu ve Açık Hava Film Gösterimi ile izleyiciler bir araya gelecek. Programda yaratıcı yazma ve anlatıcılık deneyimlerine odaklanan Hikâye Yazarlığı Atölyesi, yemek kültürünün kolektif bir deneyim olarak paylaşılacağı LubunChef, kadın ve LGBTİ+’lara yönelik Cinsel Sağlık Atölyesi gibi atölyeler gerçekleşecek.

Hafıza Yürüyüşü

LubunChef’te hazırlanan yemeklerle kurulan Yeryüzü Sofrası etrafında ise Anna Maria Beylunioğlu, yemeklerin toplumsal ve siyasal alandaki rolüne dair bir sunum yapacak.

Ayrıca 1. Kuirfest Antakya kapsamında kentin belleğini keşfetmeye davet eden bir Hafıza Yürüyüşü gerçekleştirilecek ve Kapanış Film Gösterimi ile KuirFest Antakya sona erecek.

İlk yılında hafızayı, dayanışmayı ve sanat aracılığıyla afet sonrası toplumsal iyileşmeyi programında buluşturan KuirFest Antakya’nın detaylı programı çok yakında sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

* KuirFest ilk kez Antakya'da!

Kayıt formunun Antakya Arapçası (Latin alfabesiyle) ve Türkçe versiyonuna ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. (TY)