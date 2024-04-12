ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 12 Nisan 2024 12:33
 ~ Son Güncelleme: 12 Nisan 2024 12:35
2 dk Okuma

“Kuğulu Park: Ankara'nın açık hava hayvan hapishanesi”

Ankara Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, Kuğulu Park’ta dünyaya gelen beş yavru kuğu özelinde parkla ilgili açıklama yaptı: “İnsan türünün seyir zevki için bu hayvanlar tutsak ediliyor.”

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
“Kuğulu Park: Ankara'nın açık hava hayvan hapishanesi”
Fotoğraf: Yağmur Karagöz / bianet

Ankara Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, yeni doğan kuğu yavrularıyla Ankaralıların ve sosyal medyanın gündemine giren Kuğulu Park ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

İnisiyatif, beş kuğu yavrusunun insana "yaşam enerjisi" verdiğini; fakat Kuğulu Park’ın esasen bir hayvan hapishanesi olduğunu söyledi.

İnisiyatifin kuğular ve parkla ilgili açıklaması özetle şöyle:

“Haberini alır almaz hepimiz yeni doğan beş kuğu yavrusunu görmek için Kuğulu Park'a koştuk. Ne kadar tatlı, ne kadar şeker hayvanlar. İzledikçe içimizi ısıtıyor, Ankara'nın kasvetini biraz olsun dağıtıp insana yaşam enerjisi veriyorlar. Ama pembe bulutların ardında gizlenmekte olan, bilmeniz gereken bir gerçek var: Kuğulu Park aslında bir hayvan hapishanesi ve sevecenlikle, kalbimiz eriyerek izlediğimiz bu kuğular ise -parktaki kazlar ve ördeklerle birlikte- aslında birer tutsak. 

“Kuğuların bulunduğu havuzun alanı yaklaşık olarak 370 m2 ve havuz, kuğular sürü halinde yaşayamadığından, teller ile üçe bölünmüş durumda. Her bir bölümde farklı türler ve kuğu çiftleri bulunuyor. Alanların eşit bölündüğünü varsaydığımız takdirde bölüm başına 120 m2 düşüyor. Bu alan, ortalama bir apartman dairesine eşit olduğundan biz insanlar için yeterli gibi görünebilir. Ancak elbette, kuğuların yaşamlarını sürdürebilmeleri için bundan daha fazlasına ihtiyaçları var. Akan suda, kuğuların bölgesi iki ila üç kilometre boyunca uzanır. Büyük durgun sular birden fazla çifti barındırabilse de gölün yeterince büyük olması gerekir, böylece kuğu çiftleri çoğu zaman birbirlerini görmezler.

“Kanatları ya kırılıyor ya da dikiliyor”

“Ayrıca, çoğu kuğu türü göçmendir. Genellikle kış vakti, koşulların zorlaştığı dönemlerde, daha elverişli alanlara göç ederler. Kuğulu Park'taki kuğuların ise böyle bir şansı yok, çünkü, yukarıda da söylediğimiz gibi, uçarak parkı terk etmemeleri için kanatları ya kırılıyor ya da dikiliyor. Ankara'nın sert geçen kışı, zaman zaman parktaki kuğuların buz tutmasına sebep oluyor. Anlaşılacağı üzere, bizim içimizi ferahlatan Kuğulu Park, kuğular, kazlar ve ördekler için bir açık hava hapishanesi görevi görüyor. İnsan türünün seyir zevki için bu hayvanlar tutsak ediliyor. 

“Hayvanların biz insanları eğlesinler diye sergilendikleri hayvan hapishaneleri, hayvan sömürüsünün pek çok biçiminden sadece biri. İnsanın insanı sömürmeye başlamasından da eskiye dayanan bu sömürü, her yerde. Çiftliklerde, mezbahalarda, laboratuvarlarda, sofralarımımızda...

"Hayvanlar, her gün soykırımdan beterini yaşıyor. Çünkü durmadan öldürüldükleri halde, biz yararlanalım diye yine durmadan yeniden üretilmeleri sebebiyle katliam ve sömürü döngüsü asla sona ermiyor. Bu döngüyü kırmak; insan harici hayvanların insan çıkarları için sömürülecek kaynaklar olarak muamele gördüğü türcü-kapitalist düzeni yıkmaktan ve hayvan özgürlüğü bilinciyle vegan bir dünyayı inşa etmekten  geçiyor.” (TY)

kuğulu park kuğu hayvan hakları ihlalleri Ankara Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi
ilgili haberler
Hayvan hapishanelerini yıkalım mı?
27 Haziran 2023
/yazi/hayvan-hapishanelerini-yikalim-mi-280784
HAYVAN HAPİSHANELERİ KAPATILSIN PLATFORMU
"Hayvanlar daracık kafeslerde tutuluyor, çakal depresyonda"
9 Mayıs 2023
/haber/hayvanlar-daracik-kafeslerde-tutuluyor-cakal-depresyonda-278445
"Gaziantep hayvan hapishanesi kapatılsın"
18 Nisan 2023
/haber/gaziantep-hayvan-hapishanesi-kapatilsin-277416
Kısırkaya "Hayvan Hapishanesi"
17 Ocak 2015
/yazi/kisirkaya-hayvan-hapishanesi-161598
ilgili haberler
Hayvan hapishanelerini yıkalım mı?
27 Haziran 2023
/yazi/hayvan-hapishanelerini-yikalim-mi-280784
HAYVAN HAPİSHANELERİ KAPATILSIN PLATFORMU
"Hayvanlar daracık kafeslerde tutuluyor, çakal depresyonda"
9 Mayıs 2023
/haber/hayvanlar-daracik-kafeslerde-tutuluyor-cakal-depresyonda-278445
"Gaziantep hayvan hapishanesi kapatılsın"
18 Nisan 2023
/haber/gaziantep-hayvan-hapishanesi-kapatilsin-277416
Kısırkaya "Hayvan Hapishanesi"
17 Ocak 2015
/yazi/kisirkaya-hayvan-hapishanesi-161598
Sayfa Başına Git