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Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 13:41
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2023 15:56
2 dk Okuma

Kudüs Piskoposluğu: İsrail'in hastanemize saldırısı insanlığa karşı suçtur

El-Ehli Baptist Hastanesi’ni yöneten Kudüs Piskoposluğu, İsrail'in saldırısını "insanlığa karşı suç" olarak tanımlayarak uluslararası kamuoyuna böylesi saldırıların tekrarlanmaması için harekete geçme çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/18/kudus-piskoposlugu-hastanemize-yapilan-saldiri-insanliga-karsi-suctur.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail'in dün (17 Ekim) en az 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırısına bir tepki de hastaneyi yöneten Kudüs Piskoposluğu'ndan geldi.

Hastaneye yapılan saldırının kınandığı açıklamada, "Barış, uzlaşma ve üzücü çatışmaların sona ermesi için küresel bir oruç ve dua gününü kutlayan Hıristiyanlar, Kutsal Topraklar'da bir araya geldi. Ancak bu tefekkür günü, İsrail'in hava saldırıları sırasında Gazze'deki hastanemize yapılan acımasız saldırı ile gölgelendi" denildi.

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İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç

Saldırının "insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak" tanımlandığı açıklamada, "Gazze güvenli sığınaklardan yoksun kalmaya devam etmektedir. Uluslararası insancıl hukuk ilkelerine göre hastaneler kutsal alanlardır, ancak bu saldırı bu kutsal sınırları aşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası topluma çağrı

Uluslararası topluma sivilleri koruma görevini yerine getirmesi ve "bu tür insanlık dışı korkunç eylemlerin" tekrarlanmamasını sağlaması için acil çağrıda bulunulan açıklamada, bir günlük yas ilan edildiği de belirtildi.

"Tanık olunan yıkım ve kilisenin kutsal değerlere saygısızca hedef alınması, insan ahlakının özüne dokunmaktadır. Bu durumun uluslararası kınama ve cezayı hak ettiğini net bir şekilde ifade ediyoruz" denildi.

Kudüs Episkoposluk Piskoposluğu saldırıyla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini de duyurdu.

(NT)

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