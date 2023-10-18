Kudüs Piskoposluğu: İsrail'in hastanemize saldırısı insanlığa karşı suçtur

İsrail'in dün (17 Ekim) en az 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırısına bir tepki de hastaneyi yöneten Kudüs Piskoposluğu'ndan geldi.

Hastaneye yapılan saldırının kınandığı açıklamada, "Barış, uzlaşma ve üzücü çatışmaların sona ermesi için küresel bir oruç ve dua gününü kutlayan Hıristiyanlar, Kutsal Topraklar'da bir araya geldi. Ancak bu tefekkür günü, İsrail'in hava saldırıları sırasında Gazze'deki hastanemize yapılan acımasız saldırı ile gölgelendi" denildi.

SİVİLLERE YÖNELİK KATLİAM İsrail Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu: "En az 500 ölü"

İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç

Saldırının "insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak" tanımlandığı açıklamada, "Gazze güvenli sığınaklardan yoksun kalmaya devam etmektedir. Uluslararası insancıl hukuk ilkelerine göre hastaneler kutsal alanlardır, ancak bu saldırı bu kutsal sınırları aşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası topluma çağrı

Uluslararası topluma sivilleri koruma görevini yerine getirmesi ve "bu tür insanlık dışı korkunç eylemlerin" tekrarlanmamasını sağlaması için acil çağrıda bulunulan açıklamada, bir günlük yas ilan edildiği de belirtildi.

"Tanık olunan yıkım ve kilisenin kutsal değerlere saygısızca hedef alınması, insan ahlakının özüne dokunmaktadır. Bu durumun uluslararası kınama ve cezayı hak ettiğini net bir şekilde ifade ediyoruz" denildi.

Kudüs Episkoposluk Piskoposluğu saldırıyla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini de duyurdu.

(NT)