Küçükçekmece’deki silahlı saldırıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, “57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı. Bununla beraber 3 ruhsatsız silah ele geçirildi ve operasyonlarımız devam ediyor” dedi.

Bir kişi ağır yaralandı

Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde dün yaptığı açıklamada, Küçükçekmece'de meydana gelen silahlı saldırıda bir vatandaşın ağır yaralandığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, diğer seçimlerde olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin de huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için İçişleri Bakanlığı olarak gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle aldıklarını ve almaya da devam ettiklerini kaydetti.

Ne olmuştu?

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın 10 Şubat’taki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

AA’nın haberine göre, Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti esnasında, saat 16.30 sıralarında beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldı. ​​​​​​​

Saldırıda 32 yaşındaki E.G.D. ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etti.

Olay yerinde 17 boş kovan bulundu, MOBESE kamera kayıtları 150 kişilik ekip tarafından incelemeye alındı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştirildiği bölgede inceleme yaptı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı: “AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerine devam etmektedir.”