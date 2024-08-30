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Yayın Tarihi: 30 Ağustos 2024 09:55
 ~ Son Güncelleme: 30 Ağustos 2024 09:55
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Küçükçekmece metrobüs kazası: Gözaltındaki 2 şüpheli adliyede

Gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ile denetim amiri Ş.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Küçükçekmece metrobüs kazası: Gözaltındaki 2 şüpheli adliyede
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, dün (29 Ağustos) Beylikdüzü istikâmetinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar'ın cenazesi dün toprağa verildi. Esenyurt Uhud Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de katıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ile denetim amiri Ş.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 4 kişi gözaltına alındı
Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 4 kişi gözaltına alındı
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Ne olmuştu?

Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi yaralanmıştı.

Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön raporunda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtilmişti.

Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan metrobüs şoförlerinden E. Y. ifadesinde, sorumluluğun kendisinde olmadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre; metrobüs günde ortalama yaklaşık 950 bin ile 1 milyon yolcu arasında yolcu taşıyor. Bu sayı sabah ve akşam iş saatlerinde daha da artabiliyor. (TY)

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