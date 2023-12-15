Küçükçekmece Kaymakamlığı MKM’nin 32. yıl etkinliğini yasakladı

İstanbul Küçükçekmece Kaymakamlığı, Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM)’nin yapmak istediği 32. yıl etkinliğini yasakladı.

MKM X hesabı üzerinden yasaklama bilgisini paylaşarak, Küçükçekmce Kaymakamlığını’nın yasaklamaya “gerekçe” sunmadığını belirtti.

MKM 16 Aralık Pazar günü Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde 32. yıl etkinliğini kutlayacaktı. Programa MKM Korosu, sanatçılar Yalda Abbasî, Ali Doğan Gönültaş ve Dengbêj Kazo katılacaktı.

Küçükçekmece Kaymakamlığı’nın yasak kararına karşı, MKM yarın saat 11.00’da bir basın toplantısı düzenleyecek ve etkinliğin yeni yeri ve zamanını duyuracak.

30. yıl etkinliği de yasaklanmıştı

MKM’nin 2021 yılında kutlamak istediği 30. yıl etkinliği de Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı. 16 Kasım tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi’nde İstanbul Valiliği’nin izni ile düzenlenmesi planlanan etkinlik, programa saatler kala Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı.

Kadıköy Kaymakamlığı etkinliğin yasaklanmasını, “Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesi ihtimali, başkalarının hak ve özgürlüklerini tehlikeye sokacağı" gerekçesiyle açıkladı. Kaymakamlığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin resmi sosyal medya hesaplarının etkinlik duyurusuna dair yaptıkları paylaşımı, yasak gerekçesi yaptığı belirtildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Hukuk Birimi, Kaymakamlık kararına karşı dava açmış ve kararın, “yasal mevzuata ve hukuka aykırı olduğu”nu belirtmişti.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi heyeti 31 Temmuz 2023 tarihinde verdiği kararla, Kadıköy Kaymakamlığı’nın etkinliği yasaklayarak “İfade özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü ve barışçıl toplantı hakkını ihlal ettiğine” hükmetti. (FD)