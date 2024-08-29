ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 09:57
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2024 17:27
2 dk Okuma

Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 4 kişi gözaltına alındı

1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 50 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin ön rapor hazırlandı. Raporda metrobüs sürücüsünün yoldaki uyarıyı görmediği için kazanın gerçekleştiği belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 4 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu Ferhat Uçar ismindeki 22 yaşındaki bir yurttaş hayatını kaybetti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 2'si ağır 50 kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Valilik, kazayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu:

"29.08.2024 Perşembe günü saat 08.48’de Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Ön rapor hazırlandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürerken, kazaya karışan iki metrobüsün şoförü ile metrobüs hattında görevli iki denetim amiri gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, gözaltına alınan dört kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturmada kazanın incelenmesi için görevlendirilen bilirkişi tarafından ön rapor hazırlandı.

Raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.

İmamoğlu'ndan açıklama

Türkiye Belediyeler Birliği'nin encümen toplantısı için Adıyaman'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilere, kazaya ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Trafik kazası yaşandı takip ediyoruz. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşımız var. İner inmez de gidip hastanede kontrollerini yapacağım. Görüntüler geldi bir sürücü hatasına benziyor. Konumlarına bakıyor arkadaşlarımız hızlıca tetkik edeceğiz. Başımız sağ olsun." (TY)

metrobüs küçükçekmece kaza
ilgili haberler
Küçükçekmece metrobüs kazası: Gözaltındaki 2 şüpheli adliyede
Bugün 09:55
/haber/kucukcekmece-metrobus-kazasi-gozaltindaki-2-supheli-adliyede-299152
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Küçükçekmece metrobüs kazası: Gözaltındaki 2 şüpheli adliyede
Bugün 09:55
/haber/kucukcekmece-metrobus-kazasi-gozaltindaki-2-supheli-adliyede-299152
Sayfa Başına Git