Küçükçekmece'de bina çöktü: Bir kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de bir binanın çökmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer enkazda kalan kişinin bulunmadığını, arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

Bina çöktükten sonra ise bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerine giderek incelemelerde bulundu ardından şu açıklamayı yaptı:

"Zemin artı 3 katlı bina. Zeminde iş yeri var. Birinci katın da büro olarak kullanıldığını biliyoruz. İki katta da aileler yaşıyor.

"Bina 1988 yapımı. Çökmeyle ilgili henüz tespit dilen bir sebep yok. Cumhuriyet Başsavcısı olay yerinde. Adli süreç devam edecek. Herhangi bir patlama tespiti yok."

Soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklayarak, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, arama kurtarma çalışmalarının ardından 3 kişilik bilirkişi ekibinin kusur tespiti için incelemelere başlayacağını bildirdi.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki binanın çökmesine ilişkin başsavcılığın yazılı açıklamasında, 4 katlı binanın saat 08.40 sularında henüz belirlenemeyen nedenle çökmesine ilişkin derhal soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma kapsamında, 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi, kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

İki kişi gözaltına alındı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamda, binanın sahibi olduğu belirlenen H.M.G. gözaltına alınarak, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Yine soruşturma kapsamında yıkılan binanın altındaki dönerci dükkanının sahibi olduğu belirlenen Ö.A.D. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Enkazının kaldırılmasına başlandı

Binanın enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, yaralıların sağlık ekiplerine teslim edildiği aktarılırken, "Arama kurtarma çalışmaları sonuçlandırılmış, enkaz kaldırma çalışmalarına devam edilmektedir" bilgisi verildi.

(AÖ/VC)