Küçükçekmece'de AKP'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın dün (10 Şubat) seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Saldırının kimler tarafından ve hangi motivasyonla gerçekleştirildiğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti esnasında, saat 16.30 sıralarında beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldı. ​​​​​​​

Saldırıda 32 yaşındaki E.G.D. ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etti.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı E.G.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Başından yaralanan E.G.D'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, müdahalenin ardından ameliyata alındığı bilgisine ulaşıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, saldırının gerçekleştirildiği bölgede inceleme yaptı. Ayrıca, olay yerine çıkan sokaklar ile saldırının yaşandığı sokak şerit çekilerek giriş-çıkışa kapatılırken, şüphelilerin tespiti için kamera kayıtları da incelendi.

MOBESE kamera kayıtları incelemeye alındı

Olay yerinde 17 boş kovan bulundu, MOBESE kamera kayıtları 150 kişilik ekip tarafından incelemeye alındı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor.

Olay yerindeki çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu silah mermisi kovanı ve 3 adet 9 milimetre çapında kovan bulunurken, 5 araç ve 1 ikametgaha kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından olayla ilgili soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerine devam etmektedir. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

Ayrıca, saldırı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, olay yerine gelen beyaz aracın camından çıkan şüphelilerin ateş etmesi, ardından uzaklaşması yer aldı.

Erdoğan: Hiçbir saldırı amacına ulaşamayacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece’de yaşanan silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya platformu X’ten açıklama yaptı.

Erdoğan’ın paylaşımı şöyle:

"Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Küçükçekmece’deki silahlı saldırıyı kınayarak, "Demokrasinin en önemli göstergelerinden olan özgür seçim ortamında sıkılan her kurşun, milli iradeye karşı yapılmış bir eylemdir. Bugüne kadar demokrasimizi hedef alan hiçbir eylem amacına ulaşamadı, asla ulaşamayacak" dedi.

Yerlikaya: Olayı aydınlatmak için gayret gösteriyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin, "Emniyetimiz, valimiz, istihbaratımız, hepimiz bu olayı aydınlatmak noktasında gayret gösteriyoruz, sıkı çalışıyoruz'' dedi.

Yerlikaya, saldırıda yaralanan vatandaşın tedavi gördüğü hastaneye ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaralının durumuyla ilgili açıklamada bulunduğunu anımsatan Yerlikaya, hekimlerden aynı değerlendirmeyi aldığını söyledi.

Yerlikaya, "Duamız Ebru kardeşimizle. Cenabıallah en kısa zamanda onu öncelikle ailesine, sevenlerine, hepimize bağışlasın diye dua ediyoruz. Yoğun bakımda, ameliyatı bitti" dedi.

Bu saldırıyı kimler yaptıysa lanetlediklerini vurgulayan Yerlikaya, "Emniyetimiz, valimiz, istihbaratımız, hepimiz bu olayı aydınlatmak noktasında gayret gösteriyoruz, sıkı çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu kim yaptı, arkasında kim var, niyeti ne, hep birlikte bunu aziz milletimize açıklayacağız ve şüphelileri adalete teslim etmekte de kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama şunu söyleyeyim biz, 31 Mart seçimi öncesinde, bu sayılı günler kala, seçim günü ve seçimden sonra her seçimde olduğu gibi İçişleri Bakanlığı olarak seçim güvenliği, seçimin huzur ortamında yapılmasıyla ilgili büyük bir tecrübemiz var güvenlik birimlerimizle beraber. Hiç kimse merak etmesin. Gerçek anlamda demokrasi şöleni olan bu yerel yönetimlerimizin seçimlerini en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Yeniay: Bilgi kirliliği var

AKP’nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, saldırıya ilişkin hastane ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün tek duamız, tek dileğimiz var. Kızımızın şifa bulması, hayati tehlikeyi atlatmasıdır. Bunun için dua edeceğiz. Bütün Küçükçekmece, İstanbul, Türkiye halkına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Emniyet güçlerinin en kısa zamanda failleri bulacağına inandığını söyleyen Yeniay, buradaki niyetin ne olduğuna dair bilgi kirliliği bulunduğunu belirterek, "Sabredelim, güvenlik kuvvetlerimiz bütün güçleriyle üzerinde çalışmakta. Bir insan ya da bir terör grubu, kar maskeli, 3-4 kişi birden, uzun namlulu silahlarla nasıl bir olay gerçekleştirir? İlk baktığımızda tablo bu. Dolayısıyla da iddia etmemiz, 'Şudur, buraya yöneliktir, değildir.' demek sadece ve sadece basit bir açıklamadan ibaret olur. O yüzden de şu anda olayı çarpıtmayalım." dedi.

Yeniay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bugün tek duamız, tek dileğimiz var. Kızımızın şifa bulması, hayati tehlikeyi atlatmasıdır. Bunun için dua edeceğiz. Bütün Küçükçekmece, İstanbul, Türkiye halkına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Çünkü bu tip olaylar biliriz ki terör dediğimiz şeyin beslendiği yer korku ve paniktir. Biz buna prim vermeyeceğiz, korkmayacağız. Kararlı bir şekilde sahada olacağız. Hedef her neyse, kimse hiç önemli değil. Maalesef bugün bir demokrasi şenliği içerisinde kampanya yürütürken böyle bir vakayla, hadiseyle karşı karşıya kalmak gerçekten üzüntü verici."

Kurum: Demokrasimize gölge düşüremeyecekler

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, partisinin Küçükçekmece'deki seçim çalışması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin, "Hiç kimse ama hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir. Demokrasimize, yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşüremeyecektir." dedi.

Saldırıyı kınayan Kurum, şunları kaydetti:

"Hiç kimse ama hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir. Demokrasimize, yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşüremeyecektir. İnşallah failler bir an önce yakalanacak ve adli makamlarımızla birlikte her türlü hukuki süreç takip edilecektir. İnşallah failleri en kısa sürede emniyet birimlerimiz yakalayacaktır ve daha önceki her menfur saldırıda olduğu gibi burada da kıskıvrak yakalanacak ve sorumlularına gereken ceza verilecektir."

Özel: Saldırıların karşısında hep birlikte duracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Küçükçekmece’deki silahlı saldırı dolayısıyla AKP’ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, seçim çalışmasında bulunduğu alanda silahlı saldırı meydana gelen Yeniay'ı telefonla aradı.

Yeniay'a geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da saldırıyı lanetledi.

Saldırıda yaralanan vatandaşa şifa dileyen Özel, paylaşımında, "Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız" ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu: Asayiş olayı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya platformu X’yen yaptığı paylaşımda, “Küçükçekmece’deki bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

(VC)