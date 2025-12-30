ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:22 30 Aralık 2025 17:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.12.2025 17:25 30 Aralık 2025 17:25
Okuma Okuma:  1 dakika

Küçükçekmece açıklarında iki tanker temas etti, biri kurtarıldı

Alatepe adlı geminin 2 bin 500 ton kimyasal madde taşıdığı; ancak temasın ardından herhangi bir çevre kirliliği oluşmadığı iddia edildi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul Küçükçekmece açıklarında “Kalbajar” isimli 141 metre boyundaki tanker ile “Alatepe” isimli 115 metre boyundaki tanker, Küçükçekmece Demir Sahası’nda henüz belirlenemeyen nedenle birbirine temas etti.

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı can kurtarma ekibi ve Kurtarma-9 römorkörü olay yerine sevk edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Azerbaycan bandıralı “Kalbajar” kurtarıldı.

Mürettabatın sağlık durumu iyi

Ağır hava koşullarının düzelmesi ve dalgıçların sualtı incelemesinin ardından karaya oturan Alatepe gemisini kurtarma çalışmalarına başlanması bekleniyor.

Öte yandan, Alatepe gemisinin 2 bin 500 ton kimyasal madde taşıdığı, Kalbajar gemisinin ise yükünün olmadığı öğrenildi.

Alatepe gemisindeki 17, Kalbajar gemisindeki 14 mürettabatın sağlık durumunun iyi olduğu, temas sonrası herhangi bir çevre kirliliğinin oluşmadığı iddia edildi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
küçükçekmece tanker kazası Kalbajar Alatepe çevre kiriliği kimyasal madde Azerbaycan
