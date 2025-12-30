Küçükçekmece açıklarında iki tanker temas etti, biri kurtarıldı

İstanbul Küçükçekmece açıklarında “Kalbajar” isimli 141 metre boyundaki tanker ile “Alatepe” isimli 115 metre boyundaki tanker, Küçükçekmece Demir Sahası’nda henüz belirlenemeyen nedenle birbirine temas etti.

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı can kurtarma ekibi ve Kurtarma-9 römorkörü olay yerine sevk edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Azerbaycan bandıralı “Kalbajar” kurtarıldı.

Mürettabatın sağlık durumu iyi

Ağır hava koşullarının düzelmesi ve dalgıçların sualtı incelemesinin ardından karaya oturan Alatepe gemisini kurtarma çalışmalarına başlanması bekleniyor.

Öte yandan, Alatepe gemisinin 2 bin 500 ton kimyasal madde taşıdığı, Kalbajar gemisinin ise yükünün olmadığı öğrenildi.

Alatepe gemisindeki 17, Kalbajar gemisindeki 14 mürettabatın sağlık durumunun iyi olduğu, temas sonrası herhangi bir çevre kirliliğinin oluşmadığı iddia edildi. (TY)