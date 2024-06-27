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Yayın Tarihi: 27 Haziran 2024 11:33
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2024 11:44
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Küçük Prens şimdi de Antakya Arapçası ile konuşuyor

Küçük Prens romanının, Doğu Karadeniz bölgesinde konuşulan Lazca dilinde Ǯulu Prensina adıyla yayımlanan çevirisini üstlenen Özlem Durmaz’ın, Sivil Düşün destekleriyle gerçekleştirdiği proje daha önce Lazca, Kürtçe, Hemşince, Ermenice, Adiğece ve Sefarad Yahudilerinin konuştuğu Ladino dillerinde yayımlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Küçük Prens şimdi de Antakya Arapçası ile konuşuyor

Dünyaca ünlü Küçük Prens romanı şimdi de Antakya Arapçasına çevrildi ve sesli kitap oldu. Anadolu Dillerinde Küçük Prens Projesi kapsamında El-Emîr Eṡ-Ṡaέîr adıyla yayımlanan kitabın çevirisini ve seslendirmesini Yusuf Gasseloğlu gerçekleştirdi.

Anadolu Dillerinde Küçük Prens Projesi, geçmişte ve bugün Anadolu coğrafyasında konuşulan dillerin yaşatılmasını sağlamak ve bu dilleri öğrenmek ya da öğretmek isteyenlere materyal sağlamak üzere yola çıkmış bir proje.

Başka dillere de çevrilecek

Dünyada en çok dile çevrilen Küçük Prens romanının Anadolu’da yaşayan bütün dillerde sesli kitaplar haline getirilmesini hedefleyen Proje, Türkiye’de konuşulan dillerle ilgili farkındalık yaratmayı ve anadillerini öğrenmek isteyen insanlar için kaynak oluşturmayı amaçlıyor.

Küçük Prens romanının, Doğu Karadeniz bölgesinde konuşulan Lazca dilinde Ǯulu Prensina adıyla yayımlanan çevirisini üstlenen Özlem Durmaz’ın, Sivil Düşün destekleriyle gerçekleştirdiği proje daha önce LazcaKürtçe, Hemşince, Ermenice, Adiğece ve Sefarad Yahudilerinin konuştuğu Ladino dillerinde yayımlanmıştı.

Projeye, Türkiye’de konuşulan diğer dillerle devam edilmesi planlanıyor.

Mümkün olduğunca çok dilde sesli kitaplar üretmeyi amaçlayan projenin, Antoine de Saint-Exupéry tarafından yazılan ve 1943'te yayımlanan Küçük Prens romanını ilk kitap olarak seçmesinin nedeni ise Küçük Prens’in büyük küçük herkese ulaşan dünyaca ünlü ve çok okunan bir roman olmasıdır.

Nasıl dinleyebilirsiniz?

Proje kapsamında üretilen tüm alt yazılı ve sesli kitaplara Anadolu Dillerinde Küçük Prens’in youtube ve spotify sayfalarından ulaşabileceğiniz gibi farklı birçok sosyal medyada paylaşılan içeriklere de erişebilirsiniz.

Youtube: Anadolu Dillerinde Küçük Prens

https://www.youtube.com/watch?v=8nUK7aigeIY

Spotify: Anadolu Dillerinde Küçük Prens

https://open.spotify.com/episode/7ok7ePNm5QDulX3orBe2MH

İnstagram: anadoludillerindekucukprens

https://www.instagram.com/anadoludillerindekucukprens/

Twitter: dillerinde

https://twitter.com/dillerinde

Facebook: anadoludillerindekucukprens

https://www.facebook.com/anadoludillerindekucukprens

(EMK)

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