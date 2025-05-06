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Yayın Tarihi: 6 Mayıs 2025 13:30
 ~ Son Güncelleme: 6 Mayıs 2025 13:41
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Küçük göçmenlerin büyük hayalleri

"Kötü insanların olmadığı güzel bir hayatım olsun istiyorum. Bol yeşillikli bir yerde yaşamak ve özgürce oyun oynamak istiyorum."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Küçük göçmenlerin büyük hayalleri

Aileleri, canlarını kurtarabilmek için yollara düştüğünde, onlar henüz dünyaya bile gelmemişti. Umuda doğru bir yolculuğun hedefi olarak ulaşılan Türkiye’de açtılar gözlerini hayata. Kendi istekleri dışında yaşamak zorunda kaldıkları bu ülkede, kimi zaman şiddetin, kimi zaman ise nefretin hedefi oluyorlar.

23 Nisan’da Türkiye’ye davet edilen 600 çocuk kutlamalara katılırken, kaçının aileleriyle birlikte geri döndüğü konuşuluyor; kaçının vatandaş olduğu ve ne zaman ülkelerine dönecekleri sorgulanıyordu.

Medya ve Göç Derneği aracılığıyla, Suriyeli çocuklara hayallerini birkaç cümleyle nasıl anlatabileceklerini sorduk:

Merhaba, ben Semah, 11 yaşındayım. Hayalim futbolcu olmak. Şu anda kulübümde düzenli olarak antrenman yapıyorum ve bu hayalimi gerçekleştirmek için  çalışıyorum.

Merhaba, ben Muhammed, ilkokul beşinci sınıf öğrencisiyim. Gelecekte doktor olmak istiyorum, böylece hastalara ve ihtiyaç sahiplerine yardım edebilirim. Ülkemi, Suriye'yi inşa etmek ve annemle babamın gururu olmak istiyorum.  

Merhaba, ben Naya, 9 yaşındayım ve Türkiye’de okuyorum. Büyüyünce dayım gibi bir ressam olmak istiyorum. Çünkü resim yapmayı çok seviyorum. Büyüyünce ünlü bir ressam olmak için çok çalışıyorum ve sanatımı vatanıma hizmet etmek için  kullanmak istiyorum.

Görseli Büyüt

Merhaba  

Ailem ve arkadaşlarımla birlikte güzel bir yerde yaşamak istiyorum. Hep birlikte vakit geçirip keyif alalım istiyorum. Her tatilde uzakta yaşayan arkadaşlarımı ziyaret etmek ve hep birlikte mutlu bir hayat yaşamak en  büyük dileğim.  

Görseli Büyüt

Merhaba, ben Nur. 

Büyüyünce doktor olmak ve Türkiye'de yaşamak istiyorum, çünkü tanıdığım tüm akrabalarım  orada. Hayatımın güzel, huzurlu ve kaliteli olmasını diliyorum. Kendi ayaklarım üzerinde durmak ve başarılı bir doktor olmak istiyorum.  

Görseli Büyüt

Merhaba, ben Elaf. Gelecekte teknolojiyle dolu, insanların ahlaklı olduğu ve kötü insanların olmadığı güzel bir hayatım  olsun istiyorum. Bol yeşillikli bir yerde yaşamak ve özgürce oyun oynamak istiyorum. Büyüyünce ya doktor ya da moda mühendisi olmayı hayal ediyorum. Resim yapmayı çok seviyorum, bu yüzden hem ressam hem de mühendis olmayı istiyorum. Ama şu anda en büyük hayalim mühendis olmak.  

Görseli Büyüt

Merhaba, ben Gassan, 11 yaşındayım. Büyüyünce pilot olmayı hayal ediyorum. İnsanları ve farklı yerleri görmek, dünyayı dolaşmak ve gökyüzünde özgürce uçmak istiyorum.  

* Bu haber, Medya ve Göç Derneği'nin katkısı ile hazırlanmıştır.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Suriyeli çocuklar
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