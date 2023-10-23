Kübra Öztürk-Örenli, satranç milli takımından “hamilelik nedeniyle” çıkarıldı

Satranç A milli kadın sporcularından olan Kübra Öztürk-Örenli satranç milli takımından çıkartıldı ve milli takım bursu kesildi.

Haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Kübra Öztürk-Örenli geçen sene sonu hamile olduğunu öğrendikten sonra gelişen süreci anlattı. Kendisi hakkında alınan kararın kendisine sorulmadığını belirten Öztürk, özendirme bursunun kesildiğini federasyon tarafından gelen aramayla öğrendiğini söyledi.

Federasyon bursunun kesilmesine sebep olarak bu yıl oynamayacağını söyledi. Öztürk şöyle dedi:

“Benimle görüşülerek alınan bir karar değildi ve kendilerinin ikinci bebeğimi duyduktan sonra bu kararı aldıklarını ve oynayamaz hükmünü koyduklarını öğrendim. Federasyon başkanından toplantı talep etmeme rağmen yaklaşık 2-3 ay bekledikten sonra kendisiyle görüştüm fakat beni anlamadıklarını düşündüğüm ve toplantının açıklayıcı olmamasından dolayı mail ve mesaj yoluyla tekrardan kendisine düşüncelerini, isteklerimi iletmeme rağmen cevap alamadım ve hala da beni muhattap olarak görmemektedirler.”

Toplantıda Avrupa kadınlar şampiyonasında oynamak istediğini belirten Öztürk-Örenli neden kendisine teklif gelmediğini sorması üzerine federasyonun kendisinin hamile olarak gitmesinin uygun olmadığı cevabını verdiğini aktardı. Öztürk-Örenli, bebeğinin ve bakıcısının masraflarını üstleneceğini ve bu turnuvanın kendisi için önemli olduğunu söylemesine rağmen bir şey yapılmadı.

“Hamilelik satranç oynamak için engel değildir”

Hamileliğin satranç oynamak için engel olmadığını söyleyen Öztürk-Örenli şöyle dedi:

“Geçmişte Türkiye’de örnekleri olduğu gibi tüm dünyada da örnekleri var. Bildiğiniz üzere hamile bir kadının doktor izni ile 28.-35. haftalarda uçağa binmesinde bir sakınca yoktur. Ayrıca hamile bir sporcunun spor yapmasında bir sakınca olmadığı gibi satranç oynamasında hiçbir sakınca yoktur. Bundan dolayı takvimimi hazırlarken hamilelik sürecim tüm önemli turnuvalara uyan bir takvim olarak tarafımca hazırlanmıştı.”

Federasyon tarafından kendisine milli takımdan çıkartılmadığı söylenen Öztürk, “Özendirme bursumun kesilmesi, Avrupa kadınlar şampiyonasında oynayamamam gibi durumlar söz konusu. Federasyon yöneticileri tarafından Milli Takımdan çıkartılmadığım dile getirilse de sistematik olarak turnuvalara gönderilmiyorum” dedi.

Öztürk, her istediği turnuvaya gidebileceği söylense bile Avrupa kadınlar ve tüm masrafları karşı organizatörler tarafından karşılanan uluslararası turnuvaların tarafına iletilmediğini belirtti.

“Dün olduğu gibi bugün de satranç sporunun içinde var olacağım”

Kübra Öztürk-Örenli açıklamasının sonunda şunları söyledi:

“24 yıllık satranç kariyerim boyunca kız çocukları ve kadın sporcular için idol olarak gösterilen bir sporcu olarak bugün yaşadıklarım bugüne kadar yaptıklarım ve yapacaklarım yok sayılmaktadır. Çocuklarını büyüt gelecek yıl takımdasın demek ve kadının tek görevinin evinde oturup çocuğuna bakmak gibi kadın yöneticilerde bile var olduğunu gördüğüm bu anlayışı yıkmak için mücadele edeceğim.”

“Türkiye’nin gelecek vaadeden ve güçlü kadın satranççılarının son yıllarda desteklenmemesi ve saçma sebeplerden satrançtan uzaklaştırılması, saçma sebeplerden maddi ve manevi desteğinin kesilmesini gördüm. Sayıları artan bu sporcuların arasına asla ben eklenmeyeceğim ve bu konuda da sonuna kadar direneceğim. Kübra Öztürk-Örenli olarak federasyonun ve yöneticilerinin düşüncesi olan evde otur çocuğunu büyüt sonra gel görüşünü reddederek 2 çocuğumla bu yıl satranç liglerinde oynadım. Dün olduğu gibi bugün de satranç sporunun içinde var olacağım. Planlarım arasında Türkiye’nin ilk kadın IM ve GM'si hedefi için federasyon yardım etmese ve sponsor bulamasam bile gerekirse tüm birikimlerimi bu hedef için harcayacağımı ve tüm gücümle uğraşacağımı belirtmek isterim.”

Türkiye Satranç Federasyonuna ve hakkımdaki iddialara cevabımdır. Yazdığım ve söylediğim her şey DOĞRUDUR. pic.twitter.com/VZZ3gaprD8 — Kübra Öztürk Örenli (@caissakubra) October 22, 2023

(EMK)