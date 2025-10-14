Kübalı muhalif José Daniel Ferrer, ülkeyi terk ederek ABD’ye gitti

İlk kez 2003 yılında, Küba’nın “Kara Baharı” olarak bilinen dönemde, 74 muhalifle (Grupo de los 75) birlikte “ABD casusu” olma iddiasıyla tutuklanan José Daniel Ferrer, dün (13 Ekim) ABD’ye gitti.

ABD ve Avrupa basınında Ferrer’in, ailesiyle birlikte sürgün hayatı yaşamak üzere ABD’ye gönderildiği yazsa da Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ferrer’in “ABD hükümetinin resmî talebi ve kendi isteğiyle” ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Ülkedeki muhalif örgütlerden biri olan Küba Vatanseverler Birliği’nin (UNPACU) kurucusu Ferrer’in gidişi, uygulanan ambargo nedeniyle büyük bir ekonomik kriz ve kitlesel göçle mücadele eden Küba için yeni bir sorun olarak değerlendiriliyor.

Küba hükümeti, Küba Vatanseverler Birliği’nin ABD ile bağlantılı olduğunu ve ABD’den finansal veya diplomatik destek alarak ülkedeki muhalefeti yönlendirmeye çalıştığını iddia ediyor.

Uluslararası Af Örgütü’nün “vicdan mahkûmu” ilân ettiği ve ABD eski Başkanı Joe Biden yönetimiyle varılan bir anlaşma kapsamında Ocak 2025’te serbest bırakılan bazı siyasi mahpuslar arasında yer alan Ferrer, Donald Trump’ın Küba’yı yeniden “terörizme destek veren ülkeler” listesine dahil etmesiyle, nisan ayında tekrar tutuklanmıştı. Ferrer, yazdığı mektupta “Sadece ABD, barışçıl muhalefetle ve Küba halkıyla gerçek dayanışma içinde,” diyerek, Avrupa Birliği’ni (AB) Küba’yla siyasi işbirliğini sürdürdüğü iddiasıyla eleştirmişti.

“Diktatörlüğün bana yönelik zulmü sınır tanımadı”

Küba’daki yönetime muhalif olanların ve bazı hak savunucularının “insan hakları savunucusu” olarak tanımladığı 55 yaşındaki Ferrer, cezaevinden yazdığı mektupta “rejimin işkence, aşağılanma ve tehdidine” maruz kaldığını belirtti ve “Diktatörlüğün bana yönelik zulmü sınır tanımadı,” dedi.

Cezaevinde “dayak, işkence, tehdit, yiyecek ve hijyen malzemelerinin çalınması” gibi uygulamalara maruz kaldığını söyleyen Ferrer, eşinin de tutuklanmakla, küçük oğlunun ise “ıslahevine” gönderilmekle tehdit edildiğini ve bu nedenle Küba’yı terk etme kararı aldığını belirtti.

The Guardian’ın aktardığına göre, Ferrer’in kız kardeşi Ana Belkis Ferrer “Nihayet sürgüne gönderildi, Tanrı’ya şükür. Ailesi son günlerin gerginliğine rağmen çok mutlu,” dedi. Ferrer ise Küba’dan “onuruyla, başı dik bir şekilde” ayrıldığını; ancak ülkesinden “uzun süre uzak kalmayacağını” vurguladı.