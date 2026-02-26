Küba karasularına giren ABD teknesi ateş açtı, çatışmada 4 ABD'li saldırgan öldürüldü 6'sı yaralandı

Küba'nın ABD Büyükelçiliği, 25 Şubat 2026 sabahı, Küba karasularına izinsiz giren bir ABD sürat teknesindeki silahlı kişilerin açtığı ateşle başlayan çatışmada 4 ABD'linin öldürüldüğünü, 6'sının yaralandığını duyurdu.

Miami'den yola çıkan tekne Küba karasularına girdi

Küba Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından açıkladığı Küba İçişleri Bakanlığı notuna göre olay şöyle gelişti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine FL7726SH tescil numarasıyla kayıtlı bir sirat teknesi Küba'nın Villa Clara eyaletinin Corralillo belediyesine bağlı Cayo Falcones'te, El Pino kanalının 1 deniz mili kuzeydoğusuna kadar yaklaştı. İçişleri Bakanlığı Sınır Koruma Birlikleri'ne bağlı, beş askeri personel taşıyan bir yüzey birimi kimlik tespiti için gemiye yaklaştığında, [sınır] ihlalinde bulunan sürat teknesinin mürettebatı Küba personeline ateş açtı ve Küba gemisinin komutanı yaralandı. Çatışma sonucunda, bu raporun hazırlandığı an itibarıyla, yabancı gemideki dört saldırgan öldü ve altısı yaralandı. Yaralılar tahliye edilerek tedavi altına alındı. Halihazır zorluklar karşısında Küba, ulusal savunmanın, ülkenin egemenliğini koruma ve bölgede istikrarı sağlamada devletin temel direği olduğu ilkesi temelinde karasularını koruma kararlılığını teyit eder. Olayların tam olarak aydınlatılması amacıyla yetkili makamlarca soruşturmalar devam etmektedir.

ABD: "Olayla ilgili ayrıntılı bilgimiz yok"

ABC News kanalının haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Çarşamba öğleden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kendisine olay hakkında bilgi verdiğini ve durumu takip ettiklerini, ancak "çok fazla ayrıntı bilmediklerini" söyledi.

Vance, konuyla doğrudan ilgisi olmayan bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Umarım korktuğumuz kadar kötü değildir, ancak daha fazla bir şey söyleyemem çünkü daha fazla bilgiye sahip değilim," dedi.

(AEK)