TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 09.11.2026 16:25 9 Mijdar 2026 16:25
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.11.2026 16:37 9 Mijdar 2026 16:37
Xwendin Xwendin:  7 xulek

"Krîza avhewayê dê Deryaya Reş veneguherîne bihuştê"

Prof. Dr. Murat Turkeş dibêje, "Guherîna avhewayê dikare qadên jiyanê û bijardeyên koçberiyê yên li Tirkiyeyê biguherîne."

Evrim Kepenek

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
"Krîza avhewayê dê Deryaya Reş veneguherîne bihuştê"
*Gito Yaylası Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Heke hûn difirin ku ji ber krîza avhewayê bilindbûna germahiyê û guherîna rêjeya baranê dê sektora geştiyariyê ji peravên Deryaya Spî û Egeya Başûr ber bi Rojhilatê Deryaya Reş ve bikişîne, hûn şaş in. Pêşbîniyên wekî "Li Deryaya Reş nifûs dê zêde bibe û dê bibe navenda geştiyariyê" ji bo niha, ji aliyê encamên krîza avhewayê ve tenê wekî texmînekê mane.

Prof. Dr. Murat Turkeş li Navenda Lêkolîn û Pêkanîna Polîtîkayan û Guherîna Avhewayê û li Beşa Fîzîkê ya Zanîngeha Bogaziçiyê xebatan dimeşîne. Turkeş dibêje: "Barana zêde ya li Rojhilatê Deryaya Reş, vê herêmê bi awayekî otomatîk nake herêmeke koçê ya biewle" û ji bo pêşeroja Tirkiyeyê tabloyekî hilweşîner xêz dike.

Nexşeya Pêşerojê: Xizanî

*Prof. Dr. Murat Türkeş/ Fotograf: İklim Masası

Di dehsalên pêş me de, Tirkiye dê bikeve nava pêvajoyeke mezin a veguherînê ku tevgera mirovan û qadên jiyanê tê de ji nû ve ava bibe.

Lêbelê li gorî Prof. Dr. Murat Turkeş, nirxandina vê pêşerojê bi tenê bi rêya nexşeyên germahiyê şaşiyeke mezin e.

Turkeş balê dikişîne ser wê yekê ku divê di cihên niştecihbûnê yên pêşerojê de, germahî bi derfetên avê, çavkaniyên debarê, rîskên karesatan, xizmetên xaniyan û binesaziyê re bi tevahî û wekî pergaleke yekpare bên nirxandin.

Turkeş diyar kir ku germahî ne tenê sedema koçên ku bi qeyrana avhewayê ve girêdayî ne û bi bîr xist ku hişkesalî, têkçûna berheman û kêmbûna avê jiyana gundewariyê têk dibin, lehî û şewat jî dibin sedema wê yekê ku mirov ji nişka ve ji cih û warên xwe bibin.

Li gorî Prof. Dr. Turkeş, dema ku ev pêvajo bi windakirina dahatê, bêkarî, deyndarî û pirsgirêkên gihîştina xizmetên giştî re bibe yek, dê newekheviyên civakî hê bêtir kûr bike. Malbatên ku asta dahata wan bilind e dikarin li cihê xwe, xwe biguncînin, lêbelê beşên herî xizan nikarin derfeta barkirinê jî peyda bikin û dibe ku li qadên xeternak asê bibin.

Kesên ku koç dikin û penagehên "hênik"

Li gorî projeksiyonên Prof. Dr. Murat Turkeş û tîma wî, ji bilî koçên ku dibe ku ji Rojhilat û Başûrê Rojhilatê Anadoluyê çêbibin, dê ji Anadoluya Navîn û Beşa Navîn ya Anadoluya Rojava ber bi Ege, Marmara, Deryaya Spî û Deryaya Reş ve jî pêleke berbiçav a koçberiya navxweyî rabe."

Lêbelê Turkeş balê dikişîne ser wê yekê ku ev koçberî ne tenê ji ber lêgerîna li hewayeke hênik, belê bi armanca gihîştina kar û xizmetan pêk tê.

Turkeş diyar kir ku balkêşiya aborî ya bajarekî ku koçê werdigire, nayê wê wateyê ku ew bajar ji xetereyên avhewayê dûr e; berevajî vê yekê, mirov dikarin ji ber pirsgirêka debare herikîna xwe bikin nava bajarên ku lehî, germahiya zêde an jî kêmbûna avê lê hene jî.

Turkeş behsa têgeha "guncawbûna îzafî”kir û got ku herêmên guncaw ên Bakurê Rojhilatê Anadoluyê, navçeyên bilind û hundirîn ên Muglayê, zozanên Aydinê û derdora Çanakkaleyê, li gorî geliyên peravan dikarin wekî cihên guncawtir werin dîtin.

Lêbelê li gorî Turkeş, rîska herî mezin tam li vir dest pê dike: Zozanek an jî qadeke şînkayî a ku îro hênike, ger bi awayekî bê kontrol ji avakirin û avahîsaziyê  were vekirin, dikarê çavkaniyên avê zuha bike û ev yek jî dê avantajiya avhewayê ya li wê herêmê bi lez tune bike.

Turkeş bi taybetî balê dikişîne ser Rojhilatê Deryaya Reş û diyar dike ku berpal, cihên ku lehî lê radibin, tunebûna daristanan û nema zêde rê nadin ku laşê mirov xwêdan bide. Ev yek jî laşê mirov dixe streseke giran, ji ber vê yekê, ev herêm ne "penageheke otomatîk" e.

Hilweşîna di çandiniyê de û rîska krîza bajarî

*Rize Ardeşen / Gundê Oce,  Fotograf: Evrim Kepenek/bianet

Prof. Dr. Turkeş balê dikişîne ser ewlehiya av û xurakê ya pêşerojê jî û diyar dike ku kêmbûna avê li herêma Konyayê, li Anadoluya Navîn û Başûrê Rojhilat û herwiha li herêmên Ege û Deryaya Spî dê bigihîje asteke gelekî xeternak û jiyanî.

Turkeş destnîşan kir û wiha got:

"Bi taybetî navçeyên bilind û hundirîn ên herêma Muglayê û zozanên bilind ên Aydinê, ji aliyê rehetî û hênikiya germahiyê ve dibe ku di pêşerojê de li gorî geliyên peravê yên germ bibin vebijarkên guncawtir. Lêkolîna me ya bi Yurtseven re ya sala 2025an nîşan dide ku herêmên stêp ên nîv-hişk û yên ku bi havînî pir germ û hişk in, berfireh dibin. Projeksiyonên salên 2041–2070 û 2071–2099 jî diyar dikin ku di rewşên gazên serayê yên pir zêde de, bi germbûn û hişkatiyê re dê qad û quntarên avhewayê bilind bibin."

Her wiha Turkeş bi bîr dixe ku germbûn hilmûgulmeke pir zede çêdike; ev rewş, tevî ku baran kêm nebe jî, axê bi tena serê xwe ziwa dike.

Li gorî Turkeş, li hemberî lêçûnên avdanê yên zêde û deynkariyê çewisandina hilberînerê piçûk dê zincîra xwarinê bixe ber xetereya qutbûnê; koçkirina hilberînê ber bi bakur an jî ber bi bilindahiyan ve jî her dem têra afirandina qadên çandiniyê yên nû nake.

Prof. Dr. Turkeş diyar dike ku li gel vê yekê, bajarên ku koçê werdigirin dê bi qeyranên binesaziyê re rû bi rû bimînin û kêmbûna ava vexwarinê, çûnûhatin, tenduristî û xaniyên civakî dê mezinbûna bêplana xurtir bike. Türkeş tekez dike ku divê şaredarî planên xwe yên avakirinê bi lezgînî bi bûdçeyên avê yên havzayan re bikin yek; her wiha planên çalakiya germahiyê, binesaziya kesk û veguherîna bajaran wekî şertên sereke destnîşan dike.

COP31 û Tirkiye

Turkeş diyar dike ku rêya parastina qadên jiyanê yên pêşerojê ji gavên berbiçav ên ku dê ji îro ve bên avêtin re derbas dibe û balê dikişîne ser Lûtkeya Avhewayê ya COP31ê ku dê li Antalyayê bê lidarxistin.

Li gorî Prof. Dr. Murat Turkeş, divê Tirkiye bi lezgînî bernameyeke veguherînê ya adil bixe xebatê; bernameyeke ku girêdaybûna nû ya bi sotemeniyên fosîl re çê neke û dema derketina ji komirê diyar bike.

Türkeş destnîşan dike ku di qeyrana avhewayê de armanc ne ew e ku mirov ber bi koçberiyên neçar ve bên ajotin, ew e ku li cihên xwe jiyaneke ewle, tendurist û bi rûmet bidomînin; lewra ew bang li Tirkiyeyê dike ku bêyî windakirina demê, li gorî daneyên zanistî bikeve nava tevgerê.

Ev nûçe bi piştgiriya aborî ya Nûnertiya Tirkiyeyê ya Komeleya Heinrich Böll Stiftung (HBSD) hatiye amadekirin. Ji naverokên nûçeyan tenê Weqfa Ragihandinê ya IPSê / bianet berpirsiyar e. Naverokên nuçeyan nêrînên HBSDyê nîşan nade.

(EMK/CA/AY)

Çavkanî

1. Türkeş, M., Tekin, M. K. ve Salli, D. (2026). Theoretical and conceptual evaluation of climate-related displacement and mobility. The Anthropocene Review. https://doi.org/10.1177/20530196261434015

2. Türkeş, M. ve Yurtseven, N. (2025). Observed and projected geographical and temporal changes in the Köppen- Geiger climate types in Türkiye. Theoretical and Applied Climatology, 156, 154. https://doi.org/10.1007/s00704-024-05346-2

3. Yurtseven, N. ve Türkeş, M. (2026). A comprehensive assessment of drought dynamics in Türkiye. International Journal of Climatology, e70541. https://doi.org/10.1002/joc.70541

4. IPCC (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Bölüm 13 ve Akdeniz bölümü CCP4. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/

5. Türkeş’in AA Yeşil Hat açıklamaları: “İklim felaketleri nedeniyle artan göçler yasal düzenlemeleri acil hale getiriyor” (17.06.2026); “İklim dirençli gıda ve su güvenliği girişimine Türkiye öncü olabilir” (22.09.2026).

6. Tekin, M. K. (2023). Küresel İklim Değişiminin Göçler Üzerine Etkileri ve Türkiye’ye Dair Öngörüler. Doktora tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Tez no 840442.

7. UNFCCC (2026). COP31 konferans bilgileri. https://unfccc.int/cop31

8. Türkeş, M. (2020). İklim değişikliğinin fiziksel bilim temeli II: Dünyada ve Türkiye’de gözlenen ve öngörülen iklim değişiklikleri ve değişkenliği. Toplum ve Hekim, 35(1), 3–31.

9. Türkeş, M. (2020). İklim değişikliğinin tarımsal üretim ve gıda güvenliğine etkileri: Bilimsel bir değerlendirme. Ege Coğrafya Dergisi, 29(1), 125–149.

10. Türkeş, M. (2024). Klimatoloji ve Meteoroloji. 3. basım, iklim değişikliği ve sıcak hava dalgaları bölümleri.

11. Türkeş, M. (2026). COP31, İklim Diplomasisinde Yükümlülükler ve Sözlerden Uygulamaya Geçiş İçin Yeni Bir Eşik Olabilir mi? İktisat ve Toplum, çevrimiçi yazı.

12. Türkeş, M., Turp, M. T., An, N., Öztürk, T. ve Kurnaz, M. L. (2020). Impacts of Climate Change on Precipitation Climatology and Variability in Turkey. Water Resources of Turkey, 467–491. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11729-0_14

13. Tekin, M. K. ve Deniz, O. (2025). İklim Değişikliği Kaynaklı Göç Potansiyeli: Türkiye Üzerine Çok Boyutlu Bir Alan Araştırması. Coğrafi Bilimler Dergisi, 23(1), 236–263. https://doi.org/10.33688/aucbd.1517859

Cihê Nûçeyê
Stenbol
COP31 COP31 ve İklim Adaleti krîza îklîmê ekolojî Prof. Dr. Murat Türkeş
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] Hemû Nivîsên wî/wê
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

Domahiyê nîşan bide
nûçeyên pêwendîdar
Bernameya Lûtkeya Avhewayê ya Gelan
9 Mijdar 2026
/haber/bernameya-lutkeya-avhewaye-ya-gelan-325222
COP31 a fermî îro dest pê dike
9 Mijdar 2026
/haber/cop31-a-fermi-iro-dest-pe-dike-325214
Tora Avhewayê: Di plana enerjiya neteweyî de sotemeniya fosîl û nûkleerî heye
6 Mijdar 2026
/haber/tora-avhewaye-di-plana-enerjiya-neteweyi-de-sotemeniya-fosil-u-nukleeri-heye-325171
Karneya tenduristî û avhewayê ya welatan: Tirkiye di rêza 47em de ye
15 Cotmeh 2026
/haber/karneya-tenduristi-u-avhewaye-ya-welatan-tirkiye-di-reza-47em-de-ye-324454
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Bernameya Lûtkeya Avhewayê ya Gelan
9 Mijdar 2026
/haber/bernameya-lutkeya-avhewaye-ya-gelan-325222
COP31 a fermî îro dest pê dike
9 Mijdar 2026
/haber/cop31-a-fermi-iro-dest-pe-dike-325214
Tora Avhewayê: Di plana enerjiya neteweyî de sotemeniya fosîl û nûkleerî heye
6 Mijdar 2026
/haber/tora-avhewaye-di-plana-enerjiya-neteweyi-de-sotemeniya-fosil-u-nukleeri-heye-325171
Karneya tenduristî û avhewayê ya welatan: Tirkiye di rêza 47em de ye
15 Cotmeh 2026
/haber/karneya-tenduristi-u-avhewaye-ya-welatan-tirkiye-di-reza-47em-de-ye-324454
Nivîsên wî/wê yên din
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - COTMEH 2026
Mêran di Cotmehê de 20 jin kuştin
4 Mijdar 2026
Mêran di Cotmehê de 20 jin kuştin
Îtiraza ji bo astengkirina tehliyeya Mehmet Saît Yildirim hatibû kirin, nehat qebûlkirin
12 Cotmeh 2026
Îtiraza ji bo astengkirina tehliyeya Mehmet Saît Yildirim hatibû kirin, nehat qebûlkirin
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - ÎLON 2026
Mêran di Îlonê de 27 jin kuştin
6 Cotmeh 2026
Mêran di Îlonê de 27 jin kuştin
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - TEBAX 2026
Mêran di Tebaxê de 25 jin kuştin
8 Îlon 2026
Mêran di Tebaxê de 25 jin kuştin
Bavê Rojîn Kabaîşê: Kesên ku dixwazin bûyerê binuximîne derketine holê
26 Tebax 2026
Bavê Rojîn Kabaîşê: Kesên ku dixwazin bûyerê binuximîne derketine holê
Biçe serûpelê