Kremlin Sözcüsü Peskov: Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz

Kremlin Sözcüsü Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye ordusu ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı gruplar ve Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında 27 Kasım’da başlayan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Reuters haberine göre Peskov, Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceklerini ve sahadaki durumu analiz ettiklerini belirtti.

Peskov, Rusya'nın gelişen olaylara bağlı olarak pozisyonunu şekillendireceğini söyledi.

Suriye Devrim ve Muhalefet Güçleri Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi El Bahra ise İstanbul'da yaptığı toplantıda Esad yönetimine dikkat çekerek, 'rejim Birleşmiş Milletler (BM) sürecine ve siyasi geçişe bağlı kalana kadar durmayacaklarını' ifade etti.

El Bahra, "Yarından itibaren müzakere etmeye hazırız" dedi.

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Irak ise Haşdi Şabi'ye bağlı milis güçlerin Suriye ordusuna destek için bu Suriye’ye girdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri ile Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı Muhammed Abdulvahab Sukkar, Irak sınırındaki güvenlik önlemlerine ilişkin başkent Bağdat'ta ortak bir basın toplantısı düzenledi.

AA’nın haberine göre, Miri, Haşdi Şabi'ye bağlı milis güçlerin Suriye hükümetine destek için ülkeye giriş yaptığı iddialarını yalanladı.

Miri, bunların sosyal medyada dolaşan iddialar olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sınır güvenliğinin sağlanmasında ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden destek alıp almadıkları sorusuna ise Miri, "Bu konuda herhangi bir desteğe gerek duymuyoruz. Sınırımız Haşdi Şabi, Çevik Kuvvet (İçişleri Bakanlığına bağlı) ve ordu birliklerimizce korunuyor. Uçak (koalisyon) desteğine ihtiyacımız yok" cevabını verdi.

Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı Sukkar da ülkenin Suriye sınırında güvenliği tamamen sağladıklarını ifade etti.

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(RT)