Kremlin: Soruşturmanın sonucu beklenmeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’daki Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Peskov, Rusya’da yetkililerinin, saldırıyı IŞİD’in yaptığına ilişkin ihtimallerden bahsetmemesine ilişkin soruya verdiği yanıtta, “Henüz kesin bir yorum dile getirilmedi. Soruşturma sürüyor. Sadece ön verilerden bahsedildi. Şu ana kadar ortaya herhangi bir senaryo konulmadı” dedi.

Sözcü Peskov, soruşturma devam ettiği için konuyla ilgili kolluk kuvvetlerinden gelecek bilgiyi beklemek gerektiğini vurguladı.

“Uluslararası işbirliği tam olarak yürütülemiyor”

İstihbarat servislerinin yoğun şekilde çalıştığını kaydeden Peskov, Rusya'nın ve toplumun karşı karşıya olduğu tüm zorluklarla mücadele edildiğini dile getirdi:

“Terörizm ile mücadele, tam kapsamlı uluslararası işbirliği gerektiren daimi bir süreçtir. Fakat şimdi çatışmaların en çok arttığı dönemde bu işbirliği tam olarak yürütülemiyor.”

Peskov, Moskova’daki saldırıyla ilgili Batı ile hiçbir temasın bulunmadığını da belirtti.

Zaharova, ABD’yi işaret etti

Sputnik’in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Komsomolskaya Pravda için kaleme aldığı makalesinde, ABD’li siyasetçilerin, saldırının IŞİD tarafından gerçekleştirildiği hikayeleriyle kendilerini tuzağa düşürmeye çalıştığını yazdı, “Bunu neden yaptıkları çok açık, bundan kaçış yok” dedi.

ABD’nin saldırıdaki sorumluluğu IŞİD’e atarak kendisini ve Ukrayna’yı aklamaya çalıştığını söyledi: “Pek çok faktör, ABD'nin ‘Ukrayna terörizmine’ sponsorluk yaptığına işaret ediyor. Washington'un Kiev'deki yardakçılarını her gün ‘mazur göstermesi’ ve onların kurduğu Zelenskiy rejimiyle birlikte kendisini yasaklı IŞİD'in korkuluğuyla örtmeye çalışması da bundan kaynaklanıyor.”

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, başsağlığı dilemiş, “IŞİD'in yenilmesi gereken ortak bir düşman olduğunu” söylemişti.

ABD’li medya kuruluşları da yerel yetkililere atıfta bulundukları haberlerinde saldırıdan IŞİD’i sorumlu tutarken, Rusya resmi olarak bu açıklamayı doğrulamadı.

Ne olmuştu? Rusya’nın başkenti Moskova’da"Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı saldırı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binada çıkan yangın nedeniyle çatı bir süre sonra çöktü. Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzden fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 kişinin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını duyurdu. IŞİD, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, saldırıyı üstlendi. Ukrayna ise saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı. Konser salonuna 22 Mart akşamı saldırı düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü, dün Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

(AS)