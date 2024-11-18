Kremlin: "Kiev'in ABD füzelerini Rusya'ya karşı kullanması her şeyi değiştirir"

Rusya, Ukrayna'nın ATACMS denilen uzun menzilli ABD füzelerini kendi topraklarını vurmak için kullanması halinde kesinlikle "uygun" bir karşılık vereceğini duyurdu.

Beyaz Saray ya da Pentagon tarafından bu konuda henüz resmi bir duyuru yapılmamış olmakla birlikte Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, gelişmeyi "füzeler konuşacak" mesajıyla doğruladı.

Zelenskiy, açıklamasında "bu tür şeyler kamuoyuna duyurulmaz, füzelerin kendisi konuşur." dedi.

Peskov: "Gerginlikte yeni bir aşama"

Joe Biden'ın bu konuda yeşil ışık yaktığı haberlerinin hemen ardından Kremlin, Kiev'in bu tür füzeleri kullanmasının çatışmanın tırmanması anlamına geleceği konusunda uyardı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Ukrayna krizinde gelinen nokta konusunda gazetecilere yaptığı açıklamalarda ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını vurması için izin vermesinin "gerginlikte yeni bir aşama" olduğunu belirterek, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda daha önce açıklama yaptığına dikkati çekerek, "Bu açıklamaları tekrardan gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Putin'in uyarısı Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Eylül'de 10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu kapsamında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceğini belirterek, "Böyle olursa bizim için oluşturulacak tehditlere göre gerekli kararları alacağız." ifadesini kullanmıştı.

Sözcü Peskov, "Eğer bu karar alındıysa ve Kiev yönetimine iletildiyse bu, ABD’nin meseleye dahil olması açısından gerginlikte yeni bir aşama ve yeni bir durum söz konusu. Bundan yola çıkıyoruz. Bu konudaki yaklaşımımız anlaşılır vaziyette. Bu konudaki sinyallerimiz Batı tarafından alındı." şeklinde konuştu.

"Kuzey Kore askerlerinin cepheye sürülmesine karşı"

ABD basınında Joe Biden yönetiminin, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, temin edilen uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) Rus topraklarında kullanılmasına izin verdiğine dair haberler yayılmıştı.

Bu gelişmenin tehlikeli olduğuna işaret eden Peskov, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin füzelerin, Ukrayna'nın Kursk'ta ele geçirdiği bir miktar Rusya toprağını elde tutmasına yönelik olarak kullanılmasına izin vereceği, Biden'ın bu karara Kremlin'in Kuzey Kore birliklerini söz konusu bölgede savaşa sokma kararından sonra vardığı bildirildi.

Peskov, Ukrayna’daki çatışmaları dondurmaya yönelik tekliflere ilişkin olarak ise "Temas hattında çatışmaların dondurulması, Rus tarafı için kabul edilemez." dedi.

Biden, Brezilya'daki G20 zirvesinde liderlere ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky "füzeler kendi adına konuşacak." dedi.

(AEK)