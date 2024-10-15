Kredi kartlarından silahlanma için 750 TL kesilmesi teklifinin görüşülmesi 2025'e ertelendi

Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere yılda toplam 80 milyar TL dolayında ek gelir yaratmak hedefiyle başta kredi kartı sahipleri olmak üzere mali işlemlerin taraflarına kalıcı hizmet bedeli getirmeyi öngören yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi ertelendi.

Muhalefetin eleştirileri

Görüşmelerin başlangıcında CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyeler, getirilen teklifin esasen bir vergi düzenlemesi olduğunu belirterek, komisyona sunulduğu çerçevede değerlendirilemeyeceğini ve önce Savunma Komisyonunda görüşülmesini, veya bir alt komisyon oluşturularak teklifin öncelikle orada değerlendirilmesini önerdiler.

Muhalefet partilerin milletvekilleri, kaynağın bütçeden sağlanması gerektiğini, ek vergi için ileri sürülen gerekçelerin hayali olduğunu, Türkiye'nin İsrail'den gelen bir tehdit altında olmadığını dile getirdiler.

AKP'li Altınsoy: Ek gelir bütçeye değil, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak

AKP adına söz alan ilk imza sahibi Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan savunma ve güvenlik birimlerine tahsis edilen ödeneklerin yanı sıra Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) ile birlikte savunma sanayinin yerli ve milli imkanlarla mevcut kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla 2024 yılı bütçesinden toplam 1 trilyon 133,5 milyar lira kaynak ayrıldığını belirterek, söz konusu tutarın merkezi yönetim bütçe büyüklüğünün yüzde 10,2'sini oluşturduğuna dikkati çekti.

SSDF gelirleriyle hayata geçirilen birçok önemli projeyle Türkiye'nin hava, kara, deniz ve uzayda güçlü, bağımsız ve caydırıcı bir bölgesel güç konumuna ulaştığını vurgulayan Altınsoy, 2023 yılı bütçe verilerine göre SSDF gelirlerinin yaklaşık yüzde 80'inin, vergi gelirlerinden ayrılan paylardan oluştuğunu söyledi.

Altınsoy "Kanun teklifimiz, genel bütçe ihtiyaçları için hazırlanmış bir teklif değil, tamamen SSDF'ye kaynak oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Buradan sağlanan kaynak tamamen SSDF'ye aktarılacaktır." dedi

AKP erteleme istedi

Tartışmalar sürerken söz alan AKP TBMM Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, görüşmeleri 2025 bütçe görüşmeleri sonrasına ertelediklerini söyledi.

Güler, " Görüşmeler ertelendi. Detaylı inceleme yapacağız. 2025 yılı bütçemizi göreceğiz ve ihtiyaç duyulacak diğer kalemleri de detaylı inceleyecek, varsa değiştirilecek veya geri çekilecek hususlar onları da bütçeden sonra tekrar değerlendireceğiz. Bütçeyi aralık sonunda tamamlandıktan sonra, ondan sonraki döneme kalmış diyebiliriz" dedi.

Şimşek: "Bütçe dışı fonlar ilkesel olarak doğru değil, ama bazı fonlar ihtiyaç"

Gün içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Halktan gelen tepkilere kulaklarımızı tıkayamayız. Gelen değerlendirmeleri Meclis dikkate alır" demişti.

"Ben de bütçe dışı fonları ilkesel olarak doğru bulmuyorum. Ama bazı fonlar ihtiyaç" diyen Şimşek, "Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na gidecek. Bütçe açığını azaltmak için yapılmış bir paket değil. Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek. Savunma sanayi bizim için çok önemli. Bu fona Hazine'nin herhangi bir müdahalesi yok." sözleriyle ek vergileri savundu.

Görüşülmesi ertelenen kanun teklifinin hedefi ne? ▶ AKP'nin TBMM'ye sunduğu "Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ve Bazı Yasa Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"yle hükümet, limiti 100 bin TL üzerindeki kredi kartı sahiplerinden savunma sanayisine aktarılmak üzere 750 TL yıllık katılma payı alınmasını öngörüyordu. Bu düzenlemeyle Savunma Sanayisine 80 milyar TL ek kaynak sağlanması amaçlanıyor. ▶ 12 maddelik yeni düzenlemeyle gene savunma sanayisine aktarılmak üzere ayrıca ilk el araç alımlarında 3 bin TL, ikinci el araç alımlarında bin beş yüz TL tescil ücreti alınacak. ▶ Aynı amaçla tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750'şer TL, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL katılma payı alınacak. ▶ Noterlik ücretine tabi diğer işlemlerden de işlem başına 75 lira katılma payı alınacak. Pakette, yatırım harcamaları olan şirketlerin bu kalemlerde enflasyon muhasebesinden muaf tutulmalarına yönelik düzenleme de var. ▶ Teklifle motor silindir hacmi 100 cm³’ün altında olan motosikletler ve motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletler, motorlu taşıtlar vergisi kapsamına alınıyor.

(AEK)