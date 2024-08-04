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Yayın Tarihi: 4 Ağustos 2024 11:23
 ~ Son Güncelleme: 4 Ağustos 2024 11:24
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KPSS’de Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu, 81 ildeki 103 sınav merkezinde, 1362 binadaki 20 bin 286 salonda yapılıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
KPSS’de Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah oturumu yapılıyor.

Saat 10.15'te başlayan oturum, 81 ildeki 103 sınav merkezinde, 1362 binadaki 20 bin 286 salonda yapılıyor. Sabah oturumu 12.45'te sona erecek.

461 bin 763 adayın başvurduğu oturumlarda, adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek, emniyet dahil 63 bin 593 kişi görev yapacak.

ÖABT'nin öğleden sonra yapılacak İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sona erecek.

(AS)

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/haber/kpss-genel-yetenek-genel-kultur-oturumlari-basladi-297476
ENGELLİLER KONFEDERASYONU
"EKPSS kapsamında hemen en az 20 bin atama yapılmalı"
9 Ocak 2023
/haber/ekpss-kapsaminda-hemen-en-az-20-bin-atama-yapilmali-272604
KPSS sonuçları açıklandı
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/haber/kpss-sonuclari-aciklandi-268837
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/haber/iptal-edilen-2022-kpss-lisans-oturumu-incelemesi-tamamlandi-267197
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