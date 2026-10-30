KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı: 1,6 milyon aday başvurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçlarını açıkladı.

KPSS lisans sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin duyurusuna göre 4 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar, bugün (30 Ekim Cuma) saat 06.15 itibarıyla erişime açıldı.

Adaylar, sınav sonuçlarını [sonuc.osym.gov.tr](https://sonuc.osym.gov.tr) adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebiliyor.

1 milyon 593 bin kişi başvurdu

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un daha önce açıkladığı verilere göre sınava 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu.

Başvuranların 989 bin 326'sını kadınlar, 603 bin 872'sini erkekler oluşturdu.

Sınav, Türkiye genelinde ve Lefkoşa'da toplam 160 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınav için 4 bin 443 binada 83 bin 465 salon kullanıldı ve 218 bin 455 görevli yer aldı.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı

KPSS puanları iki yıl geçerli olacak

Ön lisans mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarındaki B grubu kadrolara yönelik merkezi yerleştirmelerinde KPSS P93 puan türü kullanılacak.

Adayların sınav puanları iki yıl geçerli olacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kamu personeli alımlarına yönelik tercih süreci başlamayacak. Merkezi yerleştirmelere ilişkin tarihler ve başvuru koşulları, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzlarında duyurulacak.

Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım'da

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklandı.

25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçlarının ise 19 Kasım 2026'da açıklanması planlanıyor.

(FY)