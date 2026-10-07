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YT: Yayın Tarihi: 07.10.2026 07:40 7 Ekim 2026 07:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.10.2026 07:43 7 Ekim 2026 07:43
Okuma Okuma:  1 dakika

KPSS lisans sonuçları açıklandı

ÖSYM, eylül ayında yapılan 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumlarının sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden erişebilecek.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
KPSS lisans sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül’de, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül’de yapıldı.

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Adaylar, sınav sonuçlarına bugün (7 Ekim) saat 06.00’dan itibaren ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nde KPSS kapsamındaki diğer sınavlara ilişkin süreçler de devam ediyor. 4 Ekim’de yapılan 2026-KPSS Ön Lisans sınavının temel soru kitapçığı 14 Ekim saat 23.59’a kadar adayların erişimine açık olacak.

(NÖ)

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İstanbul
KPSS sınav ÖSYM
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