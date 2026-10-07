KPSS lisans sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül’de, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül’de yapıldı.

Bir neslin bitmeyen sınav yolculuğu

Adaylar, sınav sonuçlarına bugün (7 Ekim) saat 06.00’dan itibaren ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nde KPSS kapsamındaki diğer sınavlara ilişkin süreçler de devam ediyor. 4 Ekim’de yapılan 2026-KPSS Ön Lisans sınavının temel soru kitapçığı 14 Ekim saat 23.59’a kadar adayların erişimine açık olacak.

(NÖ)