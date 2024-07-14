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Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2024 11:01
 ~ Son Güncelleme: 14 Temmuz 2024 11:01
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KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı

Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 1,5 milyona yakın adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı.

Türkiye'de 81 kent ve Lefkoşa'daki 135 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı.

270 bin 927 görevli

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, ilk oturuma 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı.

Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verilecek. Genel yetenek-genel kültür oturumu 4 bin 17 binada, toplam 75 bin 64 salonda uygulanıyor. Oturumlarda toplam 270 bin 927 görevli yer alıyor.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te yapılacak. (TY)

KPSS genel yetenek-genel kültür sınavı eğitim ÖSYM
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/haber/savciliktan-kpss-de-kopya-aciklamasi-163239
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23 Mart 2015
/haber/kpss-de-kopya-iddialarina-polis-operasyonu-163218
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