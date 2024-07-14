KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı
Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 1,5 milyona yakın adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı.
Türkiye'de 81 kent ve Lefkoşa'daki 135 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı.
270 bin 927 görevli
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, ilk oturuma 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı.
Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verilecek. Genel yetenek-genel kültür oturumu 4 bin 17 binada, toplam 75 bin 64 salonda uygulanıyor. Oturumlarda toplam 270 bin 927 görevli yer alıyor.
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te yapılacak. (TY)
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