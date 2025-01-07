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Yayın Tarihi: 7 Ocak 2025 11:46
 ~ Son Güncelleme: 7 Ocak 2025 11:46
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Kozlu’daki metan gazı patlamasında ölen madenciler anıldı

2013 yılında Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki patlamada hayatını kaybeden sekiz madenci için arkadaşları dua etti.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Kozlu’daki metan gazı patlamasında ölen madenciler anıldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013'te metan gazı patlaması nedeniyle hayatını kaybeden sekiz madenci için, bugün bir anma töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, törende, ölen madenciler için diğer madenciler Kur'an okudu ve dua etti.

Anmaya, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, sendika yöneticileri ile madenciler katıldı.

Ne olmuştu?

Maden ocağında saat 13.00'te, 630 metre derinlikte meydana gelen metan gazı patlaması sonucu, Hüseyin Kürekçi, Hasan Bozacıoğlu, Muharrem Yapıcı, Yüksel Koca, Ahmet Şeker, Köksal Kadıoğlu, Muhsin Akyüz ve Satılmış Arslan isimli sekiz madenci yaşamını yitirdi.

Star İnşaat taşeron firmasına bağlı çalışan beş işçinin cansız bedenine patlamadan hemen sonra ulaşıldı. Göçük altında kalan üç madencinin cesetlerinden ikisi 11 Ocak'ta, biri ise 12 Ocak'ta çıkarıldı.

Patlamanın temel nedeni, madendeki yüksek metan gazı birikimi olarak belirlendi. Gaz, yeterli havalandırma sağlanamadığı için tehlikeli bir seviyeye ulaştı. Madencilerin çoğu, yüksek basınç ve gaz zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Patlama sonrası hazırlanan bilirkişi raporunda, iş güvenliği standartlarının yerine getirilmediği vurgulandı.

Dava süreci

Patlamanın ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, TTK’ye bağlı yöneticiler ve taşeron firma temsilcileri dahil olmak üzere toplam 11 kişi hakkında dava açıldı. Suçlamalar arasında taksirle ölüme sebebiyet verme, iş güvenliği önlemlerinin alınmaması ve denetim yetersizliği yer aldı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava yıllarca sürdü.

2017 yılında mahkeme, beş sanığa hapis cezası verdi. Ancak cezaların büyük kısmı paraya çevrildi veya ertelendi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
kozlu madeni davası Zonguldak maden ocağı TTK metan gazı
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