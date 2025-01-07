Kozlu’daki metan gazı patlamasında ölen madenciler anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 7 Ocak 2013'te metan gazı patlaması nedeniyle hayatını kaybeden sekiz madenci için, bugün bir anma töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, törende, ölen madenciler için diğer madenciler Kur'an okudu ve dua etti.

Anmaya, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, sendika yöneticileri ile madenciler katıldı.