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YT: Yayın Tarihi: 28.09.2026 08:38 28 Eylül 2026 08:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.09.2026 08:48 28 Eylül 2026 08:48
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Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan doktor ölü bulundu

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli doktor Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı

Görseli Büyüt
Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan doktor ölü bulundu
Fotoğraf: Kaşif Kozinoğlu (arşiv)
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Doktor Turgay Tamer'in verdiği bilgi doğrultusunda polis ve 112 acil sağlık ekipleri, Sinanoba mahallesindeki eve gitti. Yapılan incelemede Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğu dönemde kampüs doktoru olarak görev yapan 66 yaşındaki Tamer'in öldüğü belirlendi.

Tamer'in eşi polisle yaptığı görüşmede, kendisinin 12 gün önce Moldova'ya gittiğini, eşinin bu süreçte tek yaşadığını, telefon kullanmadığını, bugün eve geldiğinde eşinin kapıyı açmaması üzerine pencereden girdiğini ve eşini yerde yatar vaziyette gördüğünü anlattı. Tamer'in eşi ayrıca, eşinin ayaklarında kan dolaşımı rahatsızlığı bulunduğunu ve çok fazla sigara tükettiği bilgisini verdi.

Ölüm olayı ile ilgili, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Tamer'in ölümünün şüpheli olup olmadığına ilişkin inceleme yapılacağı, yine Tamer'in üzerine kayıtlı hat tespiti ile HTS baz incelemesi için gerekli talimatların verildiği öğrenildi. Tamer sağlık sorunları nedeniyle sebeple bir süredir doktorluk yapmıyordu.

Şüpheli Turgay Tamer, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği kendisine bildirilmediği için Tamer'in, Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığı gerekçesiyle hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
kaşif kozinoğlu Silivri
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