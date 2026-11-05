Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu: Savcılık itiraz edecek

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu tamamlandı.

ATK 1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen raporda, Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği belirtildi.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarından alınan örneklerde antimon tespit edildi

Savcılık iki değerlendirmeye itiraz edecek

Raporda, Kozinoğlu'nun darp veya başka bir travmatik etkiyle ya da zehirlenerek öldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı kaydedildi.

Ancak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, rapordaki iki değerlendirmeye itiraz ederek dosyayı Adli Tıp Genel Kurulu'na taşıyacak.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümün kalp hastalığından kaynaklandığı ve zehirlenmeye ilişkin tıbbi delil bulunmadığı yönündeki değerlendirmelere itiraz edecek.

Savcılığın, Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerde bazı ağır metallerin tespit edilmesine rağmen bunların neden zehirlenmeye ilişkin tıbbi delil olarak değerlendirilmediğinin yeterince açıklanmadığı görüşünde olduğu belirtildi.

Başsavcılık, eksik inceleme gerekçesiyle dosyanın Adli Tıp Genel Kurulu tarafından yeniden değerlendirilmesini isteyecek.

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Ağır metaller tespit edildi

Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi tarafından yapılan incelemelerde, Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerde molibden, kadmiyum, antimon, kurşun, kobalt, nikel, arsenik ve vanadyum tespit edildi.

Raporda, tırnak örneğinde antimon düzeyinin diğer örneklere göre yüksek bulunduğu ancak Kozinoğlu'nun uzun süreli antimon maruziyetine işaret eden organ ve doku hasarının belirlenmediği ifade edildi.

İncelemelerde uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile araştırılan ilaç etken maddeleri ve bazı zehirli kimyasallara rastlanmadığı kaydedildi.

Fizik İhtisas Dairesi'nin incelemesinde ise doğal radyasyon düzeyinin üzerinde radyoaktivite bulgusu tespit edilmedi.

ATK, mevcut bulguların zehirlenmeye bağlı ölümü desteklemediği sonucuna vardı.

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Kaburga kırıkları...

Mezardan alınan kemik örneklerinde göğüs kemiği ve kaburgalarda kırıklar tespit edildi. Adli Tıp raporunda, söz konusu kırıkların Kozinoğlu'na yapılan yeniden canlandırma müdahalesi sırasında meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

Raporda, kemiklerde ölümün travmatik bir etki sonucu gerçekleştiğini gösteren başka belirgin bulgulara rastlanmadığı kaydedildi.

Kozinoğlu'na göğüs ağrısı şikâyeti üzerine verilen isosorbid dinitrat etken maddeli ilacın da ölümünde etkili olmadığı değerlendirildi.

Soruşturmada dokuz kişi tutuklandı

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ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında bugüne kadar 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, dokuz kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan ve eski MİT görevlisi Enver Altaylı da bulunuyor.

Altaylı hakkında “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamasıyla tutuklama kararı verildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında cezaevindeki kamera kayıtları, sağlık müdahaleleri ve Kozinoğlu'nun ölümünden önceki saatlerde yaşananlar da incelemeye alındı.

Ne olmuştu? Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011'de fenalaştı. Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kozinoğlu, 56 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından yapılan ilk otopsi incelemelerinde kalp damar hastalığına bağlı ölüm değerlendirmesi yapıldı. Ancak ailesi, Kozinoğlu'nun ölümünün şüpheli olduğunu belirterek olayın araştırılmasını istedi. Ölümünün ardından başlatılan ilk soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Yıllar sonra ortaya atılan zehirlenme ve cezaevindeki müdahalelere ilişkin iddialar üzerine dosya yeniden açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümün doğal nedenlerle mi yoksa üçüncü kişilerin müdahalesiyle mi gerçekleştiğinin belirlenmesi amacıyla 2026 yılında yeni incelemeler başlattı. 12 Eylül 2026'da Kozinoğlu'nun mezarı açılarak kemik, diş, toprak ve diğer örnekler alındı. Örnekler Adli Tıp Kurumu'nun ilgili ihtisas dairelerinde incelendi. 4 Kasım'da tamamlanan raporda ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği değerlendirilirken, savcılığın itiraz hazırlığı nedeniyle soruşturmadaki adli inceleme süreci devam ediyor.

(FY)