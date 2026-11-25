Gerekçeleri arasında infazı tamamlanmış disiplin cezası, yasal dayanağı olmayan "samimiyet" şartı, Adalet Bakanlığı'nın belirlediği puan eşiği, infaz hâkimliğinin tahliye kararını bir gün içinde kaldırması, savcılığın hem kurula başkanlık edip hem itiraz etmesi ve Kozağaçlı'nın mesleki faaliyetleri ile görüşleri yer aldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı ile ilgili Eylül ayında Türkiye'ye iletilen BM görüşü önceki gün kamuoyuna duyuruldu. BM çalışma grubunda süreci takip edenler arasında Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi (TLSP) Demokrasi ve Dünyada İnsan Hakları için Avrupalı Avukatlar Derneği (ELDH), Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları Enstitüsü (IBAHRI), İngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti (LSEW) ve Avukatlar için Avukatlar (L4L) vardı

BM'den Selçuk Kozağaçlı için derhal serbest bırakma çağrısı

BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun yürüttüğü süreci ve bunun gerek Türkiye devleti gerek tutuklu ve hükümlüler için ne anlam taşıdığını Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi'nden (TLSP) hukukçu Nina Keese'ye sorduk.

Nina Keese kimdir? Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi'nde hukukçu olarak görev yapıyor. Daha önce Oxford Üniversitesi'nin Bonavero Enstitüsünde insan hakları ve dijital teknolojiler alanında araştırmacı olarak çalıştı. Leiden Üniversitesi'nden Avrupa ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisans, University College London'dan ise İngiliz ve Fransız Hukuku alanında lisans derecesi bulunuyor.

BM Keyfî Tutuklamalar Çalışma Grubu nasıl bir mekanizma? Selçuk Kozağaçlı hakkında verdiği görüşün hukuki niteliği nedir? Türkiye hakkında daha önce benzer görüşler yayımlandı mı?

Bu sorunun yanıtına geçmeden önce TLSP olarak önemsediğimiz bir kavramsal açıklama yapma gereği duyuyorum. Her ne kadar Türkçe’de Çalışma Grubunun adı yaygın olarak BM Keyfî Tutuklamalar Çalışma Grubu şeklinde kullanılsa da bu ifadenin Çalışma Grubunun görev alanını sınırlayan bir çeviri olduğunu düşünüyoruz. Zira Türkiye’nin hukuk sisteminde tutuklama belirli bir koruma tedbirini ifade etmekte olup gözaltı, mahkûmiyet hükmüne bağlı olarak hapishanede tutulma ve idari gözetim gibi özgürlükten yoksun bırakma biçimlerini kapsamıyor. Bu nedenle biz, Çalışma Grubunun görev alanını daha doğru yansıttığını düşündüğümüz için “Keyfî Alıkoymalar Çalışma Grubu” adını kullanıyoruz.

BM Keyfî Alıkoymalar Çalışma Grubu, beş bağımsız uzmandan oluşan, BM İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmalarından biridir. Devletler aleyhine yapılan bireysel başvuruları değerlendirir ve her türlü özgürlükten yoksun bırakma durumunu inceleyebilir. İç hukuk yollarının tüketilmesi, bu mekanizmaya başvurabilmek için bir ön koşul değildir.

Çalışma Grubu, özgürlükten yoksun bırakmanın keyfî niteliğini beş kategori çerçevesinde değerlendirir: özgürlükten yoksun bırakmanın hukuki dayanaktan yoksun olması; uluslararası hukukla güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin kullanılmasından kaynaklanması; adil yargılanmaya ilişkin güvencelerin özgürlükten yoksun bırakmayı keyfî kılacak ağırlıkta ihlal edilmesi; sığınmacıların, göçmenlerin ve mültecilerin idari ya da yargısal denetim veya hukuki başvuru imkânı olmaksızın uzun süre idari gözetim altında tutulması; özgürlükten yoksun bırakmanın ayrımcılığa dayanması.

Selçuk Kozağaçlı hakkında verdiği görüşte Çalışma Grubu, Şubat 2025’te hak kazandığı koşullu salıverilmenin engellenmesi nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılmasını keyfî buldu ve derhal serbest bırakılmasını istedi.

Devletler, taraf oldukları uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekle ve bu yükümlülüklerin ihlalinden doğan sonuçları gidermekle mükellef. Çalışma Grubunun görüşleri de Türkiye’nin taraf olduğu Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme başta olmak üzere uluslararası insan hakları standartlarına dayanıyor.

Ayrıca Çalışma Grubunun görüşlerini açıklamasıyla bu süreç sona ermiyor. Görüşlerin uygulanmasına ilişkin bir takip mekanizması söz konusu. Çalışma Grubu, görüşlerinin hüküm (disposition) kısmında ifade edilen taleplerin yerine getirilmesinin takipçisi oluyor ve devletlerin gerekli adımları atmaması hâlinde de BM İnsan Hakları Konseyini bilgilendirebiliyor.

Elbette bu, Çalışma Grubunun Türkiye hakkında açıkladığı ilk görüş değil. Mevcut verilere göre Çalışma Grubu, 1991’den bu yana Türkiye aleyhine 48 görüş açıklamış. Bunların 32’sinin 2017 ve sonrasına ait olması çarpıcı. Kozağaçlı hakkındaki Görüş’ün sonuç bölümünde de Çalışma Grubu, son yıllarda önüne gelen Türkiye dosyalarının ülkede yaygın veya sistematik bir keyfî alıkoyma uygulamasına işaret edebileceği yönündeki kaygısını dile getiriyor. Devletlerin, insanlığa karşı suç teşkil edebilecek fiillerde bulunmama, bu fiilleri önleme ve işlendiğinde cezalandırma yükümlülüğünü hatırlatıyor.

Çalışma Grubu hangi gerekçelerle Kozağaçlı’nın özgürlüğünden mahrum bırakılmasını keyfî buldu?

Öncelikle Çalışma Grubu, Selçuk Kozağaçlı’yı bir insan hakları avukatı olarak tanımlıyor ve bir insan hakları avukatının mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılmasını, koşullu salıverilme hakkının da buna dayanılarak reddedilmesi bağlamıyla, ele alıyor. Bu, Görüş’ün en önemli vurgularından biri.

Buna ek olarak, Çalışma Grubunun Türkiye hakkında bugüne kadar verdiği görüşlerin önemli bir bölümü tutuklu yargılamayla ilgili. Türkiye’de tutuklu yargılamanın bir istisna olmaktan çıkarak kurala dönüştüğü ve uzun sürelere yayılarak adeta infazın yerine geçtiği, başka uluslararası insan hakları mekanizmaları tarafından da daha önce tespit edildi.

Selçuk Kozağaçlı hakkındaki Görüş ise mahkûmiyet sonrası, cezanın infazı ve koşullu salıverilme rejimi bağlamında özgürlükten yoksun bırakmaya odaklanıyor. Bu rejimin ve uygulanma biçiminin de bireylerin haksız şekilde özgürlüklerinden yoksun bırakılmasına yol açabildiğini gösteriyor. Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmünün varlığı, o hükmün infazı sırasında kişinin özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edilemeyeceği anlamına gelmiyor. Çalış"ma Grubu, devletin koşullu salıverilme konusunda takdir yetkisi bulunduğunu kabul etmekle birlikte, bu yetkinin hukuka uygun, öngörülebilir ve keyfîlikten uzak biçimde kullanılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Çalışma Grubunun değerlendirmesi, Selçuk Kozağaçlı’nın 11 Şubat 2025’ten ve özellikle serbest bırakıldıktan sonra yeniden cezaevine gönderildiği 17 Nisan 2025’ten itibaren özgürlüğünden yoksun bırakılmasına ilişkin. Grup başvuruda ileri sürdüğümüz gerekçelerin tamamı bakımından, yani I, II, III ve V. kategoriler altında keyfîlik tespitinde bulundu.

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İlk olarak, Kozağaçlı’nın koşullu salıverilmesinin daha önce infazı tamamlanmış bir disiplin cezası, yazılı bir düzenlemeye dayanmayan “samimiyet” şartı ve kanunla değil, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen bir puan eşiği gerekçe gösterilerek engellendiğini tespit etti. Ayrıca infaz hâkimliğinin hiçbir yeni olgu bulunmadan bir gün içinde kendi tahliye kararını kaldırdığına dikkat çekti. Bu koşullarda, cezanın infazının kanunla öngörülen usullere uygun yürütülmediği ve özgürlükten yoksun bırakmanın keyfî olduğu sonucuna vardı (I. kategori).

İkinci olarak, koşullu salıverilmesinin engellenmesinin düşünce ve ifade özgürlüğü ile barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü haklarını kullanmasından kaynaklandığını tespit etti (II. kategori). Bu tespit Kozağaçlı’nın hem hapishanedeki barışçıl protestolarına hem de mesleki faaliyetlerine ve ilgili kamu makamları tarafından bunlara bağlanan sonuçlara ilişkin değerlendirmelere dayanıyor.

Üçüncü olarak, koşullu salıverilmeye ilişkin karar alma sürecinde bağımsızlık ve tarafsızlık güvencelerinin, gerekçeli karar alma ve etkili başvuru hakkının ihlal edildiğini, infaz edilmiş disiplin cezalarına tekrar tekrar dayanılmasıyla birlikte bu ihlallerin özgürlükten yoksun bırakmayı keyfî kılacak ağırlığa ulaştığını tespit etti (III. kategori).

Son olarak, “terörle bağlantılı suçlardan” mahkûm edilen kişilerden düşüncelerinin değiştiğini ortaya koymalarını isteyen koşullu salıverilme uygulamasını ayrımcı buldu. Kozağaçlı’nın siyasi veya diğer görüşleri ve insan hakları savunucusu kimliği nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakıldığı sonucuna vardı (V. kategori).

Çalışma Grubunun değerlendirmesinde Selçuk Kozağaçlı’nın avukat kimliği ve mesleki faaliyetleri nasıl bir yer tutuyor?

Çalışma Grubu, Kozağaçlı’nın bir insan hakları avukatı ve savunucusu olduğunu ve bu çalışmaları nedeniyle ona karşı asılsız suçlamalara ya da ceza infaz mekanizmalarına başvurulabilmesi riski karşısında özellikle sıkı bir denetim yapılması gerektiğini belirtti.

Kozağaçlı’nın serbest bırakılması için hukuka uygun bir örgütlenmeyi ve bu örgütlenme bünyesinde yürüttüğü mesleki faaliyetleri reddetmesinin istenmesinin örgütlenme özgürlüğüyle bağdaşmadığının altını çizdi. Hükümetin kendi yanıtında mahkûmiyete dayanak olarak gösterdiği faaliyetler arasında, avukat sıfatıyla tutuklu müvekkilleriyle iletişim kurması, müvekkillerine susma haklarını kullanmalarını tavsiye etmesi ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) bünyesinde yürüttüğü faaliyetler yer alıyor.

Çalışma Grubu, BM Avukatların Rolüne Dair Temel İlkelerine atıfla, avukatların mesleki görevlerini yerine getirdikleri için yaptırımlara maruz bırakılmamaları, müvekkilleriyle veya müvekkillerinin savunduğu davalarla özdeşleştirilmemeleri ve mesleki örgütlenmelere katılabilmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle müvekkile susma hakkını hatırlatmanın bir mesleki görevin yerine getirilmesi olduğunu vurguluyor.

Buna ek olarak Çalışma Grubu, Kozağaçlı’nın mahkûmiyetine dayanak gösterilen eylemlerin önemli ölçüde mesleki faaliyetlerinden ve ÇHD’deki rolünden oluştuğunu dikkate alarak, ceza infazı sürecinde, bunlarla mesafelenmemesinin koşullu salıverilme taleplerinin reddi gerekçesi yapıldığını tespit ediyor. Onun siyasi görüşleri ve insan hakları savunucusu kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğradığı sonucuna varıyor.

Bu tespitlerin sistematik olarak hukuki taciz altında olan Türkiye’deki insan hakları avukatları bakımından özel bir önemi var. Çalışma Grubu, avukatlık faaliyetlerinin mahkûmiyet sonrasında da kişinin aleyhine kullanılmasının, mesleki bağımsızlık ve örgütlenme özgürlüğü üzerinde doğurduğu sonuçları ele alıyor. Bir avukatın özgürlüğüne kavuşmasının mesleki faaliyetlerinden ve hukuka uygun bir mesleki örgütlenmeden vazgeçmesi şartına bağlanamayacağını ortaya koyuyor.

Bu görüş, Türkiye’deki infaz rejimi ve idare ve gözlem kurullarının uygulamaları bakımından ne ifade ediyor?

Yukarıda da belirttiğim gibi, Görüş’ün 11 Şubat 2025’ten sonraki döneme ilişkin olması başvurumuzun kapsadığı dönemle doğrudan ilgili. Kozağaçlı’nın tutuklu yargılandığı döneme ve mahkûmiyetine ilişkin meseleler AİHM önünde. Çalışma Grubuna yaptığımız başvuru koşullu salıverilme ve sonrasındaki infaz süreçlerine odaklanıyor.

Görüş’te Türkiye’deki infaz rejimi açısından çok önemli olan bazı bulgular var. Birincisi, ceza infaz makamlarının bağımsızlığına ilişkin yapısal sorun. Ceza davasını iddianame ile açan savcılık makamının aynı zamanda mahpusun tutum ve davranışlarını değerlendiren kurula başkanlık etmesi ve ardından salıverilme kararına da itiraz etmesi, Çalışma Grubuna göre bağımsızlık ve tarafsızlık güvenceleriyle bağdaştırılması güç bir durum.

İkinci sorun, koşullu salıverilmeye ilişkin kriterler ve bu kriterlerin uygulanmasıyla ilgili. Kozağaçlı’nın puanının gereken eşiğin yalnızca 2,25 puan altında kalması aylarca daha hapishanede tutulmasına yol açtı. Üstelik puanının düşmesine neden olan disiplin cezasının infazı, koşullu salıverilme tarihinden önce tamamlanmıştı. Çalışma Grubu, infaz edilmiş disiplin cezalarının bu şekilde uygulanmasını, aynı eylem nedeniyle idari bir makam tarafından süre sınırı olmaksızın ikinci kez cezalandırma olarak değerlendiriyor. Yüksek güvenlikli bloklarda tutulan mahpusların puan kazandıran etkinliklere erişiminin sınırlı olması da değerlendirmede yer alan bir başka yapısal sorun.

“Samimiyet tasdiki” şartı ise kanuni ya da düzenleyici bir dayanağı bulunmayan, hangi ölçütler üzerinden ve hangi delillere dayanılarak değerlendirileceği belirsiz bir uygulama olarak ele alınıyor. Gruba göre kişinin özgürlüğünü belirleyen böylesi bir kriterin yalnızca idari uygulamaya dayanması kabul edilemez. Çalışma Grubu ayrıca 40 puan eşiğinin kanunla değil, yürütmenin bir organı tarafından belirlenmesine de dikkat çekiyor.

Üçüncü sorun, gerekçeli karar ve etkili yargısal denetimle ilgili. Buna göre infaz hâkimliğinin yeni bir olgu bulunmaksızın bir gün önceki tahliye kararını kaldırması, koşullu salıverilme rejiminin öngörülebilirliğini ortadan kaldırıyor. Kozağaçlı’nın itirazlarının esaslı biçimde incelenmemesi, Haziran 2026’daki değerlendirmeye katılımının sağlanmadığı ve gerekçeli kararın kendisine ve avukatlarına verilmediği yönündeki bilgi ile Anayasa Mahkemesindeki başvurusunun bir yılı aşkın süre sonuçlandırılmaması da Görüş’te ele alınıyor. Çalışma Grubu, bir itiraz yolunun mevzuatta mevcut olmasının onun etkili olduğu anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor.

Çalışma Grubu Türkiye’den somut olarak ne talep ediyor? Selçuk Kozağaçlı’nın derhal serbest bırakılması dışında devletin yerine getirmesi gereken yükümlülükler neler?

Soruda da belirtildiği üzere Çalışma Grubu öncelikle Türkiye’nin Selçuk Kozağaçlı’yı derhal serbest bırakmasını istedi. Görüşte belirtilen diğer tüm unsurlar içerisinde bugün en çok üzerinde durulması gereken bu. Kozağaçlı’nın hapishanede geçirdiği her gün ihlalin sürmesi anlamına geliyor. Kendisinin avukatlarından edindiğimiz bilgiye göre Aralık ayında yeniden koşullu salıverilme değerlendirmesi olacak. Umuyoruz ki – ki aslında hemen yarın harekete geçilmeli – bu süregelen ihlal en kısa sürede sona erecek.

Buna ek olarak, Çalışma Grubu, Kozağaçlı’nın tazminat ve diğer giderimlere ilişkin haklarının hukuken güvence altına alınması, özgürlüğünden keyfî olarak yoksun bırakılmasına ilişkin kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesi ve haklarının ihlalinden sorumlu kişiler hakkında gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu ve Görüş’ün mümkün olan en geniş biçimde ve mevcut bütün araçlarla duyurulmasını da talep etti.

Çalışma Grubu, Kozağaçlı’nın hapishane koşulları konusunda da kaygılarını belirtti. Hücresinin dışında geçirebildiği süre, diğer mahpuslarla iletişim kurma ve etkinliklere katılma olanakları konusunda hükümetin bilgi vermediğine dikkat çekti. İhtiyaç duyduğu tıbbi tedavinin insan onuruna uygun koşullarda sağlanmasını istedi. Bu vurguları da Kozağaçlı için önemsediğimiz kadar Türkiye’de benzer tutulma koşulları altındaki kişiler ve özellikle sayısı her gün artan hasta tutsaklar yönüyle çok önemsiyoruz.

Görüş ayrıca, iç hukuk ve uygulamanın uluslararası yükümlülüklerle uyumlu hâle getirilmesi amacıyla mevzuatta, düzenleyici işlemlerde ve uygulamada yapılan değişiklikler hakkında bilgi verilmesini talep ediyor. Dolayısıyla takip süreci yalnızca Kozağaçlı’nın bireysel durumuyla sınırlı değil; benzer ihlallerin tekrarlanmasını önleyecek yapısal değişiklikleri de kapsıyor.

Çalışma Grubu, Türkiye’ye bir ülke ziyareti gerçekleştirmek istediğini de belirtti. Bu ziyaret gerçekleşirse Ekim 2006’dan bu yana Çalışma Grubunun Türkiye’ye gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.

Bu görüş Türkiye’de benzer koşullarda cezaevinde tutulan diğer mahpuslar bakımından nasıl kullanılabilir? Özellikle koşullu salıverilmesi engellenen siyasi mahpuslar açısından emsal niteliği taşıyan tespitler var mı?

Ceza infaz makamlarının bağımsızlığına, koşullu salıverilme konusunda insan haklarıyla bağdaşmayan mevzuat ve uygulamalara ve siyasi veya diğer görüşler nedeniyle özgürlükten yoksun bırakmaya ilişkin tespitler, benzer durumda olan mahpuslar bakımından büyük önem taşıyor.

Görüş, tahliyeleri pişmanlık gösterme veya görüşlerinden vazgeçme şartına bağlanan ve hapishane koşullarını protesto etmiş olmaları gerekçe gösterilerek salıverilmeyen çok sayıda mahpus için özel önem taşıyor. Bu bağlamda özellikle Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 19. maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan, müdahaleye maruz kalmaksızın görüş sahibi olma hakkına (right to hold opinions without interference) ilişkin tespitin üzerinde durmak gerekiyor. Çalışma Grubu, bu hakkın hiçbir istisna veya sınırlamaya tabi tutulamayacağını vurguluyor. Türkiye’de bugün süregelen uygulama özellikle siyasi mahpuslar bakımından son derece problemli. Özgürlüğün insan hakları hukuku kapsamında korunan çalışmalardan ‘pişmanlık göstermeye’ veya görüşlerinden vazgeçmeye bağlanması, onları görüşleri ile özgürlük arasında seçim yapmaya zorluyor.

Çalışma Grubunun hapishane koşullarını protesto etmek için gerçekleştirilen açlık grevlerine yaklaşımı da önemli. Grup, açlık grevini barışçıl bir protesto biçimi olarak tanımlıyor. Bu vurgu aslında açlık grevi gibi hapishane içerisinde gerçekleşen protesto biçimlerinin disiplin cezasına konu edilmelerinin de bir hukuki niteleme sorunu olarak tartışılabilmesine zemin yaratıyor.

Bu Görüş’ün emsal niteliği, Türkiye’deki başka mahpusların da aynı mevzuat ve uygulamalara tabi olmasından kaynaklanıyor. Baroların ve insan hakları örgütlerinin raporları ‘infaz yakma’ uygulamalarının yaygınlığı ve sıklığını ortaya koyuyor. Koşullu salıverilme değerlendirmelerinde hukuki dayanağı bulunmayan şartların aranması, infaz edilmiş disiplin cezalarına dayanılması veya bağımsız ve tarafsız bir incelemenin yapılmaması gibi hususlar, başka dosyalarda da ileri sürülebilecek hukuki argümanlar oluşturuyor. Her dosyanın kendi koşulları değerlendirilmekle birlikte, keyfîlik kategorilerinden herhangi birinin koşullarının oluşması, özgürlükten yoksun bırakmanın keyfî olduğunun tespiti için yeterli.

TLSP ve başvuruyu birlikte gerçekleştiren uluslararası hukukçu örgütleri açısından bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Görüşün uygulanmasını sağlamak üzere Türkiye’de ve uluslararası düzeyde hangi adımlar atılabilir?

Çalışma Grubunun çalışma usulleri uyarınca, Görüş’ün taraflara iletilmesinden itibaren altı ay içerisinde hem hükümetin hem de başvurucu kurumlar olarak bizlerin, tavsiyelerin uygulanmasına ilişkin bilgi sunmamız gerekiyor. Bu süre, Kozağaçlı’nın serbest bırakılması için hükümete tanınmış bir süre değil. Derhal tahliye talebinin gecikmeksizin yerine getirilmesi gerekiyor. Yani Kozağaçlı aslında Görüş hükümete bildirildiğinde derhal serbest bırakılmalıydı. Altı aylık süre, alınan tedbirler hakkında Çalışma Grubuna bilgi sunulmasına ilişkin.

Çalışma Grubu, yeni sorunlu uygulama ve gelişmelerin kendisine iletilmesi hâlinde altı aylık süreyi beklemeksizin takip kapsamında girişimde bulunma yetkisini saklı tutuyor. Türkiye’den atılması istenen adımlar konusunda bir ilerleme kaydedilmemesi halinde Çalışma Grubu, İnsan Hakları Konseyini bilgilendirebiliyor. Görüşün uygulanmaması hâlinde bu takip usulü, ihlalin ve uygulanmayan taleplerin uluslararası denetimin gündeminde tutulmasını mümkün kılıyor.