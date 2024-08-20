Koza İpek Grubu’nun hisseleri Varlık Fonu’na geçti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülen Cemaati soruşturmasında el konulan Koza İpek Grubu’na ait 12 şirketin hisselerini Türkiye Varlık Fonu’na devretti.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete’te yayımlandı. Varlık Fonu’na devredilen şirketler şöyle:

Koza-İpek Holding Anonim Şirketi,

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi,

ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi,

ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi,

ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi,

REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi,

Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi,

İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi,

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,

Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi

Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi

Şirketlerin üçü halka açık durumda. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hukuki durumunda değişiklik olmayacak. Şirketler borsada işlem görmeye devam edecek.

17-25 Aralık sonrası el kondu

Koza İpek Holding, 1948’de iş insanı ve matbaacı Ali İpek tarafından kuruldu. Holdingi Ali İpek’ten oğlu Akın İpek devraldı.

2005’te Ciner Grubu'ndan Bugün Gazetesi'ni, 2008’de de Tuncay Özkan'dan Kanaltürk’ü satın alarak medya sektörüne girdi.

AKP-Gülen Cemaati yapılanması arasındaki krizde Akın İpek, Gülen Cemaati’nin yanında yer aldı. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası Akın İpek hakkında yakalama kararı çıkartılsa da kendisi Türkiye’de değildi. Holdinge 2015’te kayyım atandı. 2017’de de Akın İpek'in tüm mal varlığına el konuldu. Şirketler TMSF’nin yönetimine geçti.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişi sonrası da hakkında iddianameyle hazırlandı. Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mali yardım sağlamakla suçlanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından terör suçlusu olarak gri listede aranıyor.

(HA)