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EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 5 Mart 2025 14:26
 ~ Son Güncelleme: 5 Mart 2025 16:49
2 dk Okuma

Köylülerin direnişi sonuç verdi: Tire’de ağaç kesimi durdu

Yol çalışması kapsamında 1500 ağacın kesileceğini belirten köylüler, hem doğalarının hem de geçim kaynaklarının tehdit altında olduğunu vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İzmir'in Tire ilçesinde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Tire-Belevi Karayolu genişletme çalışması kapsamında bugün Çayırlı köyünde ağaç kesimleri yeniden başladı. 

Köydeki ağaç kesimleri 17 Şubat’ta başlamış; ancak köylülerin direnişiyle kesimlere ara verilmişti. Çayırlı köylüleri, yol güzergâhının köylerinin içinden geçirilmesi ve bu nedenle zeytin ve incir ağaçlarının kesilmesi planının, hem çevresel hem de ekonomik olarak büyük bir tehdit oluşturduğunu söylüyor. Zeytin ve incir ağaçları, köylüler için yaşam kaynağı olan tarım ürünleri. 

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, ağaç kesimine tepki gösteren köylüler bugün yeniden kesim alanına gitti ve bu sayede ekipler çalışmalarını durdurarak bölgeden ayrıldı.

100 yıllık zeytin ağaçları kesilecek

Ağaçların kesilmesine tepki gösteren köylüler, "Nefesimizi nasıl kestiklerini görün. Bu ağaçlar bizim nefesimizdi. Üst taraftaki yeşilliğe bakın, sonra buradaki ceset tarlasına. Biz bir tanesine zarar versek para cezası keserler. Peki, bu katliama neden 'dur' denmiyor? Bu ağaçları biz yetiştirdik ama kesim iznini Orman Şefi veriyor. Yazık, günah," diye tepkilerini dile getirdi.

Kesime karşı çıkan bir başka köylü ise, "Biz yola değil, köyümüzün üstünden geçecek 1,5 kilometrelik güzergâha karşıyız. Çam ve zeytin ağaçlarımız kesilmesin istiyoruz. Daha uygun alanlar var, aşağıda bomboş silaş tarlaları var. Ama bu tarlalar ikiye bölünmesin, 5-10 zenginin istekleri olsun diye bizim zeytin, incir ağaçlarımız katledilecek.  Bir yolu bir senede istediğiniz her yerden geçirebilirsiniz. Ama bir zeytin ağacını bir sene içinde büyütemezsiniz. Zeytin ağaçlarımız 100 yıllık ağaçlar. Bu katliamın durdurulmasını istiyoruz. Bize destek olun,” dedi. (TY)

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İstanbul
Çayırlı köyü Tire ağaç kesimleri zeytin ağacı kıyımı ekoloji mücadeleleri
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/haber/tire-de-agac-kesimi-basladi-tek-umudum-incir-bahcesi-304621
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