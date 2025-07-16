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Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2025 15:28
 ~ Son Güncelleme: 16 Temmuz 2025 15:30
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Köylülerden TBMM önünde açlık grevi

Zeytinlik, mera ve orman alanlarının madencilik projelerine açılmasının önünü açan torba yasa teklifine karşı Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen köylüler, TBMM önünde buluştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Ekoloji örgütlerinden oluşan 64 örgüt, seslerini duyurmak amacıyla Meclis’in Dikmen Kapısı’nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Toprağımızı vermiyoruz”, “Türkmen dağının üstü altından daha değerlidir” ve “Türkmen dağı İliç olmasın” pankartları açıldı. 
 
Açıklamayı yapan köylülerden Raziye Yıldırım, “Türkmen Dağı'mızda Krom Maden Sanayi (CVK) Madenciliğe karşı savaşıyoruz. Ağaçlarımız yok oluyor, dağlarımız yok oldu. Siyanür havuzuyla bütün topraklarımız zehirlenecek. 3 yıldır buna buna karşı mücadele ediyoruz. Topraklarımızı vermek istemiyoruz, ağaçlarımızı kestirmek istemiyoruz" dedi.

Halkın göç ettirilmek istenildiğini söyleyen Raziye Yıldırım, “İktidarın bir ay önce Meclis’e getirdiği torba yasanın içinde ormanlarımız, korunan alanlarımız, meralarımız, zeytinliklerimiz, tarım alanlarımız, su varlıklarımız var. Bu torbayı olduğu gibi şirketlere vermeye niyetliler. Bu torbanın içinde işgal var. Bu torba yüzünden köylüler topraklarından olacak. Tarımı bırakmak, göç etmek zorunda kalacak. Bu torbanın içinde açlık var, susuzluk var, yoksulluk var.” dedi.
 
Nursel Çakır ise "Bugün Ankara’ya bir ayda dördüncü gelişimiz. Bu torbanın içindeki kötülükleri durdurmaya geldik. Ankara’ya, halkın Meclisine, toprağımızı, ekmeğimizi, havamızı, suyumuzu, çocuklarımızı, geleceğimizi, doğayı korumaya geldik.  Biz halk olarak kendi topraklarımızda yaşam hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Herkesi bu yasaya karşı durmaya çağırıyoruz! Bu halkın vekili olduğunuzu unutmayın, İşgal Yasasını Durdurundiye konuştu. dedi.  
 
Açıklamanın ardından, milletvekilleri ile bire bir görüşmelerde bulunmak için Meclis'e giren köylüler, Meclis ziyaretinin ardından Cemal Süreya Parkı'nda sürdürdükleri nöbet alanına döndü.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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