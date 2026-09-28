TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 28.09.2026 07:56 28 Îlon 2026 07:56
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.09.2026 08:08 28 Îlon 2026 08:08
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Kovara Psychology Kurdî dê sempozyûmek li dar bixe

Kovara yekemîn a derûnnasiyê ya bi zimanê kurdî Psychology Kurdî ji bo 10 saliya xwe dê di navbera 3 û 4ê Cotmehê de li Baroya Mêrdînê sempozyûmeke berfireh li dar bixe.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Kovara Psychology Kurdî dê sempozyûmek li dar bixe
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Kovara yekemîn a derûnnasiyê ya bi zimanê Kurdî “Psychology Kurdî” ji bo 10 saliya xwe li Mêrdînê sempozyûmeke berfireh li dar dixe.

Sempozyûm wê di 3 û 4ê Cotmeha 2026an de li Baroya Mêrdînê pêk were. Mijara sereke ya sempozyûmê “Tendirustiya Derûnî û Edaleta Civakî” ye. Her weha sempozyûm balê dikişîne ser bandora zext, newekhevî û bêedaletiya ya li ser tendirustiya derûnî ya civakê.

Di roja yekem de rûniştin li ser trawmayên civakî, rûbirûbûn, şîna civakî û lêgerîna edaletê ya di bin siya pergalên darazê de ne. Di roja duyem de jî girîngiya zimanê dayikê di parastina zaroktiyê de, pirsgirêkên koçberiyê û wekheviya di wergirtina xizmetên tendirustiyê de derdikevin pêş.

Axaftvanên Sempozyumê

Di sempozyûmê de gelek pispor, akademîsyen, hiqûqnas û psîkolog cih digirin. Rola hemû axaftvanan di bernameyê de bi kurtasî wiha ye:

Prof. Dr. Jan Îlhan Kizilhan dê li ser trawmatolojiya navçandî û bandorên çandî raweste.

Prof. Dr. Melek Goregenlî têkiliya mirov û mekan û derûniya polîtîk nirxandinan bike.

Prof. Dr. Sîbel Sakarya dê behsa astengiyên ziman ên di tendirustiyê de bike. Edîtorê kovarê Abdulsittar Ozmen jî balê bikişîne ser armanca wan a pêşxistina zimanê Kurdî wekî zimanekî zanistî.

Prof. Dr. Fuat Tanhan, Rojnameger Alî Duran Topuz û Doç. Dr. Mesut Işik jî li ser trawmayên kolonyal û şîdeta epîstemîk bisekinin.

Prof. Dr. Burhanettîn Kaya û Prof. Dr. Selçuk Candansayar li ser derûniya polîtîk û şîna civakî axaftinan bikin.

Hiqûqnas û Parazvanê Mafê Mirovan Mehmet Emîn Aktar, Cahît Kirkazak û Sezgîn Dînç dê bandora pergalên darazê li ser derûniyê û lêgerîna edaletê binirxînin.

Prof. Dr. Safiye Yildiz, Doç. Dr. Abdurahîm Ozmen û Doç. Dr. Necat Keskîn balê bikişînin ser pirsgirêkên derûnî yên koçberan û rola folklorê ya di derûnnasiya gelêrî de.

Dr. Ramazan Pertev, Doç. Dr. Nurettîn Beltekîn û Dr. Hozan Saatçioglu bandora perwerdeya bi zimanê dayikê li ser geşedana derûnî ya zarokan nîqaş bikin.

Dr. Seher Oral û Psîkiyatrîst Azad Dildar li ser girîngiya axaftina bi zimanê dayikê di navbera nexweş û terapîst de dê rawestin.

Mamoste Sîdar Ozmen û Derûnnas Siyabend Aslan ku ji edîtoryaya Psychology Kurdî ne pêşkêşî û axaftina destpêkê ya bernameyê bikin û her wiha Derûnnas Zelal Coşkun, Derûnnas Berfîn Guler, parêzer Dîlan Koç, Dr. Sevda Orak, Dr. Guneş Kan û Dr. Ahmet Ozel jî dê moderatoriya rûniştinan bi rê ve bibin.

(AY)

*Çavkanî: AW



Cihê Nûçeyê
Stenbol
kovara derûnnasiyê Psychology Kurdî sempozyum
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê