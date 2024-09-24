Milli Savunma Bakanlığı'nın, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi eski Başkanı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Medya Haber’in canlı yayınında yaptığı bilimsel değerlendirmeleri gerekçe göstererek açtığı tazminat davasının beşinci duruşması görüldü.

Duruşmayı TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Önder Okay ve MK üyesi Dr. Ali Karakoç, milletvekilleri, emek-meslek ve insan hakları örgütleri temsilcileri takip etti.

Savunmasında uluslararası bağımsız adli tıp uzmanlarından oluşan bir grubun üyesi olduğunu belirten Korur-Fincancı, “Bu kurum, dünyanın her yerinde hak ihlallerini belgeleyen bir kurum. Bizler bu tarz olaylarda uzman olarak görüş bildiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Millî Savunma Bakanlığı’nın alınganlık gösterip onları aşağıladığım duygusuna kapılması ilginç. Ne kadar kötüleseler de dünyanın en önemli adli tıp uzmanlarından biriyim ben” dedi.

İnsan hakları savunucusu olarak görüş verdiği basın grubuna kimliğini sormadığını söyleyen Korur-Fincancı, “İnsan hakları savunucusu görüş verdiği basın grubuna kimlik sormaz. 40 yıldır bu işi yapıyorum insan hakları savunucusunun ilkeleri bellidir. Basına verdiğim görüşte durumun araştırılması gerektiğini belirttim; sadece ön teşhisi belirttim. Davanın reddedilmesini talep ediyorum” diye konuştu.

Korur- Fincancı’nın savunmasının ardından mahkeme, tarafların esasa ilişkin son savunmalarını almak için duruşmayı 17 Ekim’e erteledi.

Şebnem Korur- Fincancı: Susmadığımı defalarca kez kanıtladım

Ne olmuştu?

20 Ekim 2022'de Medya Haber'in canlı yayınına katılan Adli Tıp Uzmanı- TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur-Fincancı, TSK'nin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin görüntüleri incelediğini belirtip, değerlendirme yapmıştı.

Korur- Fincancı, yaptığı bilimsel değerlendirmede, "Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik-zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz" demişti.

Bağımsız heyetlerin bölgede inceleme yapmasının uluslararası sözleşmeler gereği zorunlu olduğunu belirten Prof. Dr. Korur-Fincancı, şunları söylemişti: "Uluslararası sözleşmelerin uygulanması ve kimyasal silahların kullanımını yasaklayan Cenevre Sözleşmesi kapsamında böyle bir iddia ortaya çıktığında nasıl bir araştırma yapılacağı da Minnesota Protokolü'nün ilkelerinin ele alınması gerekiyor."

Korur-Fincancı bu açıklamalarının ardından iktidara yakın medya kuruluşlarınca hedef gösterilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar da kimyasal silah iddialarını yalanlayan açıklamalar yapmıştı.

Ardından 22 Ekim 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Korur-Fincancı hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamalarından soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Korur-Fincancı'nın soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyordu. Fakat 26 Ekim 2022'de polisin evine yaptığı baskınla gözaltına alındı ve Ankara'ya götürüldü. Şebnem Korur-Fincancı, 27 Ekim 2022'de "örgüt propagandası" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İki buçuk ay tutuklu kalan Korur- Fincancı, 11 Ocak 2023'te tahliye edilmişti.

Savcı, hazırladığı iddianamede Korur- Fincancı'nın "basın yoluyla örgüt propagandası" (Terörle Mücadele Kanunu 7/2) yaptığı iddiasıyla üst sınırdan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

(RT)