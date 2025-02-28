Köşe yazarları Öcalan'ın çağrısını nasıl yorumladı?

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” dün (27 Şubat) İstanbul Taksim'deki Elit World Otel'de Türkiye ve dünya kamuoyuna duyuruldu.

Kürtçesini Ahmet Türk’ün, Türkçesini Pervin Buldan’ın okuduğu mesajda Öcalan, “tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısı yaptı.

Öcalan’ın açıklaması gazete köşelerinde de geniş yer buldu.

PKK liderinin açıklamasını köşelerine taşıyan yazarların bir kısmını bianet okurları için derledik.

TAM METİN Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”

Selvi: Öcalan İmralı'dan çıkmayacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Tarihi çağrı” başlıklı yazısında, açıklamayı 15 maddede değerlendirdi:

“Bu süreç bir pazarlık süreci değil. Öcalan’ın çağrısının hiçbir yerinde pazarlık yer almıyor. Öcalan, terörü bitirme konusunda ehil olduğunu ve bu gücünü kullanmak istediğini bildirdi. Devlet de ona bir fırsat tanıdı. Öcalan bu sürecin sonunda İmralı’dan çıkmayacak. Zaten kendisinin de böyle bir talebi yok. Öcalan, şehitlerin olduğu bir ülkede İmralı’da çıktıktan sonra yaşayamayacağını çok iyi biliyor. Süreç başarılı olursa, belki İmralı’da yaşam koşullarına yönelik bir düzenleme gündeme gelebilir."

Abdullah Öcalan heyeti nasıl karşıladı, neler yaşandı?

Karaca: Zafer alıntısından kaçınmak gerek

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, “Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem” başlıklı yazısında, “sürecin salt bir ‘müzakere’ değil, sahadaki gerçekliğe dayalı bir tasfiye olduğunu” ifade etti:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin izlediği siyaset yalnızca bir güvenlik başarısı değil, aynı zamanda siyasal ve sosyolojik bir mühendislik hamlesinin göstergesiydi. Öte yandan, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın istihbarat ve güvenlik koordinasyonundaki rolü, sürecin salt bir ‘müzakere’ değil, sahadaki gerçekliğe dayalı bir tasfiye olduğunun kanıtı. Yine de, burada bir zafer anlatısından kaçınmak gerek diye düşünüyorum.”

Öcalan'ın çağrısı dış basında: "Barışa giden yol uzun ve belirsiz"

Yılmaz: Erdoğan yönetiminden ümitli değilim

T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz, "PKK silah bırakacak, Saray da “baskı rejimini!” yazısında adı konulmamış “sürecin” Abdullah Öcalan’dan gelen mesaj ile yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti:

"Erdoğan yönetiminin PKK’nın silah bırakmasına karşılık olarak kayyum atamalarını durdurmak ve demokratik siyasetin önünü açmak isteyip istemeyeceğini göreceğiz. Doğrusunu isterseniz ben Erdoğan yönetiminden bu konuda pek ümitli değilim."

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Fırat: En fazla 2-3 aylık bir süreç

Hürriyet yazarı Hande Fırat, “Terörsüz Türkiye ve onurlu çıkış şansı” başlığında sürecin nasıl ilerleyeceğine dair maddeler sıraladı:

“Bu süreçte beklenti net. Öcalan’ın çağrısının ardından KCK’nın kongreyi toplaması, silahları bırakma ve kendini lağvetme kararını alması isteniyor. Bunun 2 en fazla 3 aylık bir süreç alacağı tahmin ediliyor. Kilit nokta bu. Yani bu adım atıldıktan sonra örgüt silah bırakıp, kendini lağvettikten sonra demokratik adımların atılması gündeme alınacak. Bir anlamda süreç ilerleyecek. Bu bölümde ilgili ülkelerde kurulacak silah bırakma mekanizmaları önem taşıyacak. Silahların kayıt altına alınması, menşei gibi teknik süreçler işleyecek.”

Remzi Kartal: Öcalan’ın açıklaması demokrasi mücadelesinin başlangıcıdır

Çalışlar: Silahtan ve çatışmadan besleniyordu

Posta yazarı Oral Çalışlar, “Yeni bir sayfa açılmıştır” başlıklı yazısında, “yeni bir dönemin başladığına” işaret etti:

“Aslında dünkü bildiri, bir dönemi sona erdirirken, sonraki kuşaklara bir büyük ders olarak aktarılacağına işaret ediyor. PKK devlet içindeki sertlik eğilimine gerekçe oluyordu. Devlet içindeki şahinler, silahtan ve çatışmadan besleniyorlardı. Artık onların işi kolay değil. Milliyetçi hamasetle, faili meçhullerle, yargısız infazlarla devlet içinde alan hakimiyeti kuranların artık azla bir imkanları kalmadı.”

Öcalan’ın çağrısı: “Tarihi bir kırılma anı”

Tuncel: Geleceği belirleyecek nitelikte

Sebahat Tuncel, Yeni Yaşam gazetesinde açıklamaya ilişkin “Bitmiş bir süreç değil, başlangıç” başlığıyla yazı kaleme aldı:

“Kürt sorununun şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekilmesi, Kürt ve Türkiye halklarının eşit, özgür ve demokratik birliği için önemli bir süreç başlamış oldu. Sayın Abdullah Öcalan halklarımızı, kadınların özgürlüğüne giden yolda önemli bir sorumluluk üstlenmiş ve Ortadoğu halklarının savaşsız, sömürüsüz, eşit ve özgür bir gelecek içinde yaşamasının yolunu açmış oldu. Bu sadece Kürtler açısından değil tüm Ortadoğu’da Kürdistan ve Türkiye’de yaşayan halkların geleceğini belirleyecek niteliktedir.”

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Beki: Bir filiz yeşertildi, sıra büyütmekte

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, “Öcalan isteneni verdi de istediğini alacak mı?” başlıklı yazısında “sürecin” arka planına değindi: “Dünkü çağrı bir sona, bir bitişe, bir final çizgisine işaret etmiyor. Olsa olsa henüz yeni bir başlama çizgisine geldiğimize yorulabilir.

Maksat öyle ya da böyle hasıl oldu mu, oldu. "Terörsüz Türkiye" hedefinde en kritik eşik geçildi. Şimdi ne olacak; bir filiz yeşertildi, sıra büyütmekte.”

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Bostan: Ankara tüm senaryolara hazır

Yeni Şafak yazarı Yahya Bostan, “İmralı’nın çağrısı ve çatışan iki eksen” başlıklı yazısında, Öcalan’ın çağrısıyla birlikte Suriye’deki gelişmelere de yer verdi:

“İsteriz ki örgüt, Kandil’de başka Suriye’de başka konuşmasın. “Kandil’i kapatayım, Suriye’ye odaklanayım” demesin. İmralı’nın çağrısına uysun. Irak’ta da Suriye’de de silah bıraksın, kendini feshetsin, sivil siyaset öne çıksın. Terörsüz Türkiye, hatta terörsüz bölge hedefi gerçekleşsin. Bölgesel kalkınma ve refah odaklı bir istikrar ve entegrasyon süreci işlesin. Aksi olursa? Çarşamba günü DEM heyeti İmralı’ya gitmek için Adalet Bakanlığı’na başvurduğu saatlerde Milli Savunma Bakanlığı Suriye’de altı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu teröre taviz yok mesajıdır. Ankara tüm senaryolara hazırdır.”

(RT)