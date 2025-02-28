ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Şubat 2025 13:11
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2025 14:31
5 dk Okuma

Köşe yazarları Öcalan'ın çağrısını nasıl yorumladı?

Köşe yazarları, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın “tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısını nasıl yorumladı? bianet okurları için derledik.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Köşe yazarları Öcalan'ın çağrısını nasıl yorumladı?

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” dün (27 Şubat) İstanbul Taksim'deki Elit World Otel'de Türkiye ve dünya kamuoyuna duyuruldu.

Kürtçesini Ahmet Türk’ün, Türkçesini Pervin Buldan’ın okuduğu mesajda Öcalan, “tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısı yaptı.

Öcalan’ın açıklaması gazete köşelerinde de geniş yer buldu.

PKK liderinin açıklamasını köşelerine taşıyan yazarların bir kısmını bianet okurları için derledik.

Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
TAM METİN
Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
27 Şubat 2025

Selvi: Öcalan İmralı'dan çıkmayacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Tarihi çağrı” başlıklı yazısında, açıklamayı 15 maddede değerlendirdi:

“Bu süreç bir pazarlık süreci değil. Öcalan’ın çağrısının hiçbir yerinde pazarlık yer almıyor. Öcalan, terörü bitirme konusunda ehil olduğunu ve bu gücünü kullanmak istediğini bildirdi. Devlet de ona bir fırsat tanıdı. Öcalan bu sürecin sonunda İmralı’dan çıkmayacak. Zaten kendisinin de böyle bir talebi yok. Öcalan, şehitlerin olduğu bir ülkede İmralı’da çıktıktan sonra yaşayamayacağını çok iyi biliyor. Süreç başarılı olursa, belki İmralı’da yaşam koşullarına yönelik bir düzenleme gündeme gelebilir."

Abdullah Öcalan heyeti nasıl karşıladı, neler yaşandı?
Abdullah Öcalan heyeti nasıl karşıladı, neler yaşandı?
Bugün 13:15

Karaca: Zafer alıntısından kaçınmak gerek

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca,Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem”  başlıklı yazısında,sürecin salt bir ‘müzakere’ değil, sahadaki gerçekliğe dayalı bir tasfiye olduğunu” ifade etti:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin izlediği siyaset yalnızca bir güvenlik başarısı değil, aynı zamanda siyasal ve sosyolojik bir mühendislik hamlesinin göstergesiydi. Öte yandan, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın istihbarat ve güvenlik koordinasyonundaki rolü, sürecin salt bir ‘müzakere’ değil, sahadaki gerçekliğe dayalı bir tasfiye olduğunun kanıtı. Yine de, burada bir zafer anlatısından kaçınmak gerek diye düşünüyorum.”

Öcalan'ın çağrısı dış basında: "Barışa giden yol uzun ve belirsiz"
Öcalan'ın çağrısı dış basında: "Barışa giden yol uzun ve belirsiz"
Bugün 11:30

Yılmaz: Erdoğan yönetiminden ümitli değilim

T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz, "PKK silah bırakacak, Saray da “baskı rejimini!” yazısında  adı konulmamış “sürecin” Abdullah Öcalan’dan gelen mesaj ile yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti: 

"Erdoğan yönetiminin PKK’nın silah bırakmasına karşılık olarak kayyum atamalarını durdurmak ve demokratik siyasetin önünü açmak isteyip istemeyeceğini göreceğiz. Doğrusunu isterseniz ben Erdoğan yönetiminden bu konuda pek ümitli değilim."

CHP: "Öcalan'ın çağrısının gerekleri muhataplarınca yapılmalı"
ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLADI
CHP: "Öcalan'ın çağrısının gerekleri muhataplarınca yapılmalı"
27 Şubat 2025

Fırat: En fazla 2-3 aylık bir süreç

Hürriyet yazarı Hande Fırat, “Terörsüz Türkiye ve onurlu çıkış şansı” başlığında sürecin nasıl ilerleyeceğine dair maddeler sıraladı:

“Bu süreçte beklenti net. Öcalan’ın çağrısının ardından KCK’nın kongreyi toplaması, silahları bırakma ve kendini lağvetme kararını alması isteniyor. Bunun 2 en fazla 3 aylık bir süreç alacağı tahmin ediliyor. Kilit nokta bu. Yani bu adım atıldıktan sonra örgüt silah bırakıp, kendini lağvettikten sonra demokratik adımların atılması gündeme alınacak. Bir anlamda süreç ilerleyecek. Bu bölümde ilgili ülkelerde kurulacak silah bırakma mekanizmaları önem taşıyacak. Silahların kayıt altına alınması, menşei gibi teknik süreçler işleyecek.”

Remzi Kartal: Öcalan’ın açıklaması demokrasi mücadelesinin başlangıcıdır
Remzi Kartal: Öcalan’ın açıklaması demokrasi mücadelesinin başlangıcıdır
Bugün 09:35

Çalışlar: Silahtan ve çatışmadan besleniyordu

Posta yazarı Oral Çalışlar, Yeni bir sayfa açılmıştır” başlıklı yazısında, “yeni bir dönemin başladığına” işaret etti:

“Aslında dünkü bildiri, bir dönemi sona erdirirken, sonraki kuşaklara bir büyük ders olarak aktarılacağına işaret ediyor. PKK devlet içindeki sertlik eğilimine gerekçe oluyordu. Devlet içindeki şahinler, silahtan ve çatışmadan besleniyorlardı. Artık onların işi kolay değil. Milliyetçi hamasetle, faili meçhullerle, yargısız infazlarla devlet içinde alan hakimiyeti kuranların artık azla bir imkanları kalmadı.”

Öcalan’ın çağrısı: “Tarihi bir kırılma anı”
Öcalan’ın çağrısı: “Tarihi bir kırılma anı”
27 Şubat 2025

Tuncel: Geleceği belirleyecek nitelikte

Sebahat Tuncel, Yeni Yaşam gazetesinde açıklamaya ilişkin Bitmiş bir süreç değil, başlangıç” başlığıyla yazı kaleme aldı: 

“Kürt sorununun şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekilmesi, Kürt ve Türkiye halklarının eşit, özgür ve demokratik birliği için önemli bir süreç başlamış oldu. Sayın Abdullah Öcalan halklarımızı, kadınların özgürlüğüne giden yolda önemli bir sorumluluk üstlenmiş ve Ortadoğu halklarının savaşsız, sömürüsüz, eşit ve özgür bir gelecek içinde yaşamasının yolunu açmış oldu. Bu sadece Kürtler açısından değil tüm Ortadoğu’da Kürdistan ve Türkiye’de yaşayan halkların geleceğini belirleyecek niteliktedir.”

Meclis'teki tokalaşmadan 'tarihi çağrı'ya: Süreçte neler yaşandı?
KÜRT SORUNUNDA YENİ DÖNEM
Meclis'teki tokalaşmadan 'tarihi çağrı'ya: Süreçte neler yaşandı?
27 Şubat 2025

Beki: Bir filiz yeşertildi, sıra büyütmekte

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, “Öcalan isteneni verdi de istediğini alacak mı?” başlıklı yazısında “sürecin” arka planına değindi: “Dünkü çağrı bir sona, bir bitişe, bir final çizgisine işaret etmiyor. Olsa olsa henüz yeni bir başlama çizgisine geldiğimize yorulabilir.

Maksat öyle ya da böyle hasıl oldu mu, oldu. "Terörsüz Türkiye" hedefinde en kritik eşik geçildi. Şimdi ne olacak; bir filiz yeşertildi, sıra büyütmekte.”

Diyarbakır'da Öcalan çağrısı: Sevinç ve gözyaşı
Diyarbakır'da Öcalan çağrısı: Sevinç ve gözyaşı
27 Şubat 2025

 Bostan: Ankara tüm senaryolara hazır

Yeni Şafak yazarı Yahya Bostan,İmralı’nın çağrısı ve çatışan iki eksen” başlıklı yazısında, Öcalan’ın çağrısıyla birlikte Suriye’deki gelişmelere de yer verdi: 

“İsteriz ki örgüt, Kandil’de başka Suriye’de başka konuşmasın. “Kandil’i kapatayım, Suriye’ye odaklanayım” demesin. İmralı’nın çağrısına uysun. Irak’ta da Suriye’de de silah bıraksın, kendini feshetsin, sivil siyaset öne çıksın. Terörsüz Türkiye, hatta terörsüz bölge hedefi gerçekleşsin. Bölgesel kalkınma ve refah odaklı bir istikrar ve entegrasyon süreci işlesin. Aksi olursa? Çarşamba günü DEM heyeti İmralı’ya gitmek için Adalet Bakanlığı’na başvurduğu saatlerde Milli Savunma Bakanlığı Suriye’de altı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu teröre taviz yok mesajıdır. Ankara tüm senaryolara hazırdır.”

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Öcalan'ın çağrısı köşe yazarları PKK lideri abdullah öcalan
ilgili haberler
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI
Almanya: "Çözüm için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız"
Bugün 01:09
/haber/almanya-cozum-icin-elimizden-gelen-her-seyi-yapmaya-haziriz-304969
Remzi Kartal: Öcalan’ın açıklaması demokrasi mücadelesinin başlangıcıdır
Bugün 09:35
/haber/remzi-kartal-ocalanin-aciklamasi-demokrasi-mucadelesinin-baslangicidir-304968
TAM METİN
Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
27 Şubat 2025
/haber/abdullah-ocalanin-baris-ve-demokratik-toplum-cagrisi-304959
ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLADI
CHP: "Öcalan'ın çağrısının gerekleri muhataplarınca yapılmalı"
27 Şubat 2025
/haber/chp-ocalan-in-cagrisinin-gerekleri-muhataplarinca-yapilmali-304967
ÖCALAN ÇAĞRISI
İmamoğlu: Geleceğimizi barış içinde inşa etmek zorundayız
Bugün 11:14
/haber/imamoglu-gelecegimizi-baris-icinde-insa-etmek-zorundayiz-304976
Öcalan'ın çağrısı dış basında: "Barışa giden yol uzun ve belirsiz"
Bugün 11:30
/haber/ocalan-in-cagrisi-dis-basinda-barisa-giden-yol-uzun-ve-belirsiz-304977
Öcalan’ın çağrısı: “Anne bahar mı geldi?”
Bugün 00:00
/haber/ocalanin-cagrisi-anne-bahar-mi-geldi-304965
Öcalan’ın çağrısı: “Tarihi bir kırılma anı”
27 Şubat 2025
/yazi/ocalanin-cagrisi-tarihi-bir-kirilma-ani-304964
PYD ve SDG KENDİ YOL HARİTASINI ÇİZECEK
Mazlum Abdi: "Öcalan’ın çağrısı PKK’yeydi, doğrudan bizim bölgemiz için değildi"
27 Şubat 2025
/haber/mazlum-abdi-ocalanin-cagrisi-pkkyeydi-dogrudan-bizim-bolgemiz-icin-degildi-304963
Baluken: Eşit yurttaşlık ve demokratik adımlar önemli
Bugün 08:17
/haber/baluken-esit-yurttaslik-ve-demokratik-adimlar-onemli-304970
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI
Almanya: "Çözüm için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız"
Bugün 01:09
/haber/almanya-cozum-icin-elimizden-gelen-her-seyi-yapmaya-haziriz-304969
Remzi Kartal: Öcalan’ın açıklaması demokrasi mücadelesinin başlangıcıdır
Bugün 09:35
/haber/remzi-kartal-ocalanin-aciklamasi-demokrasi-mucadelesinin-baslangicidir-304968
TAM METİN
Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
27 Şubat 2025
/haber/abdullah-ocalanin-baris-ve-demokratik-toplum-cagrisi-304959
ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLADI
CHP: "Öcalan'ın çağrısının gerekleri muhataplarınca yapılmalı"
27 Şubat 2025
/haber/chp-ocalan-in-cagrisinin-gerekleri-muhataplarinca-yapilmali-304967
ÖCALAN ÇAĞRISI
İmamoğlu: Geleceğimizi barış içinde inşa etmek zorundayız
Bugün 11:14
/haber/imamoglu-gelecegimizi-baris-icinde-insa-etmek-zorundayiz-304976
Öcalan'ın çağrısı dış basında: "Barışa giden yol uzun ve belirsiz"
Bugün 11:30
/haber/ocalan-in-cagrisi-dis-basinda-barisa-giden-yol-uzun-ve-belirsiz-304977
Öcalan’ın çağrısı: “Anne bahar mı geldi?”
Bugün 00:00
/haber/ocalanin-cagrisi-anne-bahar-mi-geldi-304965
Öcalan’ın çağrısı: “Tarihi bir kırılma anı”
27 Şubat 2025
/yazi/ocalanin-cagrisi-tarihi-bir-kirilma-ani-304964
PYD ve SDG KENDİ YOL HARİTASINI ÇİZECEK
Mazlum Abdi: "Öcalan’ın çağrısı PKK’yeydi, doğrudan bizim bölgemiz için değildi"
27 Şubat 2025
/haber/mazlum-abdi-ocalanin-cagrisi-pkkyeydi-dogrudan-bizim-bolgemiz-icin-degildi-304963
Baluken: Eşit yurttaşlık ve demokratik adımlar önemli
Bugün 08:17
/haber/baluken-esit-yurttaslik-ve-demokratik-adimlar-onemli-304970
Sayfa Başına Git