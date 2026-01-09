“Korsan devlet ABD’nin hukuksuz müdahaleleri derhal durdurulmalı”

Türkiyeli 80 ekoloji, hayvan ve insan hakları örgütünün bileşeni olduğu İklim Adaleti Koalisyonu (İAK), Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 3 Ocak’ta Venezuela’ya yönelik müdahalesini ve diğer Latin Amerika ülkelerini tehdit eden tutumunu kınadı.

Koalisyon, söz konusu müdahaleyi fosil yakıt merkezli emperyal tahakkümün güncel bir tezahürü olarak değerlendirerek halkların egemenliğini, barışı ve kendi kaderini tayin hakkını savunduğunu vurguladı.

İAK’nin açıklaması şöyle:

“Dünya, Ortadoğu ve Türkiye, tarihsel kırılmaların, hegemonik güç mücadelesinin, ekonomik ve ekolojik çöküşün eş zamanlı olarak yaşandığı bir dönüm noktasından geçiyor. Egemen bloklar arasındaki gerilim, savaş ekonomilerinin meşrulaştırılması canlı, cansız tüm varlıklarla birlikte gezegenin geleceğini büyük bir belirsizliğe sürüklüyor.

“İklim Adaleti Koalisyonu olarak bu tabloyu yalnızca bir dış politika krizi ve uluslararası hukukun barbarca çiğnenmesi olarak değil, fosil yakıt merkezli emperyal tahakkümün güncel bir tezahürü olarak görüyoruz. Petrol, yine ‘güvenlik’ kılıfıyla siyaset sahnesine sürülüyor; halkların iradesi, enerji kaynakları ve yaşam alanları askeri araçlarla rehin alınmak isteniyor.

“Uluslararası hukuka ve halkların kendi kaderini tayin hakkına aykırı bu müdahale derhal durdurulmalıdır. Bölgeyi istikrarsızlaştıran askeri tırmanma, yeni çatışma dinamikleri üretmekte; sivil yaşamı, göç akımlarını, gıda ve enerji krizini derinleştirmektedir.”

