‘Kore Mahallesi’ röportajı sonrası YouTuber Özkan Bozkurt tutuklandı

YouTube kanalı Sarı Mikrofon’un kurucusu ve röportajcısı Özkan Bozkurt, Çorlu’nun Kore Mahallesi’nde gerçekleştirdiği sokak röportajı sonrası tutuklandı.

26 Ağustos’ta "Türkiye’nin En Tehlikeli Mahallesi Kore Mahallesi'ne Girdik" başlığıyla yayımlanan röportaj sonrası “halkı kin ve düşmanlığa tahrik (TCK 216)” suçlamasıyla gözaltına alınan Bozkurt haftada iki gün karakolda imza atması şeklinde uygulanacak adli kontrol kararı ile yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Ancak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı Bozkurt’un serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın talimatıyla hakkında yeniden gözaltı kararı verilen Bozkurt, dün gece saatlerinde İstanbul’da gözaltına alındı.

Daha sonra da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Söz konusu videoda, röportaj sırasında bir kişi tüfekle havaya ateş açmış, bir başka kişi de “Herkesin canını alacağım” diyerek etrafa tehdit savurmuştu. Tekirdağ Valiliği kişilerin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Sokak röportajına gözaltı

(HA)